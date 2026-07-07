В парламенте Республики Сербской разместили подарок Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Народной Скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич разместил в зале заксобрания литографию «Победа».
- Литография была подарена президентом РФ Владимиром Путиным в ходе празднования общей Победы над фашизмом в 2026 году.
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Председатель Народной Скупщины (парламента) Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) Ненад Стевандич разместил в зале заксобрания литографию "Победа" - подарок президента РФ Владимира Путина.
"Речь идет о литографии "Победа" 1971 года, которую президент РФ Владимир Путин вручил председателю Скупщины… 9 мая 2026 года в Москве в ходе празднования общей Победы над фашизмом. Эту литографию, которая с посвящением Путина теперь находится на стене Овального салона Народной Скупщины в 1971 году создала студия военных художников имени М. Б. Грекова по знаменитой картине "Победа" советского художника-баталиста Петра Кривоногова", - сообщила пресс-служба парламента Республики Сербской.
Уточняется, что Кривоногов (1910-1967) сам прошел всю Великую Отечественную войну и встретил Победу в Берлине, а оригинал написанного им сразу после войны монументального полотна "Победа" размером 4 на 2,4 метра.