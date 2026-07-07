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В парламенте Республики Сербской разместили подарок Путина - РИА Новости, 07.07.2026
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00:59 07.07.2026
В парламенте Республики Сербской разместили подарок Путина

В парламенте Республики Сербской разместили подарок-литографию Путина

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Народной Скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич разместил в зале заксобрания литографию «Победа».
  • Литография была подарена президентом РФ Владимиром Путиным в ходе празднования общей Победы над фашизмом в 2026 году.
БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Председатель Народной Скупщины (парламента) Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) Ненад Стевандич разместил в зале заксобрания литографию "Победа" - подарок президента РФ Владимира Путина.
"Речь идет о литографии "Победа" 1971 года, которую президент РФ Владимир Путин вручил председателю Скупщины… 9 мая 2026 года в Москве в ходе празднования общей Победы над фашизмом. Эту литографию, которая с посвящением Путина теперь находится на стене Овального салона Народной Скупщины в 1971 году создала студия военных художников имени М. Б. Грекова по знаменитой картине "Победа" советского художника-баталиста Петра Кривоногова", - сообщила пресс-служба парламента Республики Сербской.
Уточняется, что Кривоногов (1910-1967) сам прошел всю Великую Отечественную войну и встретил Победу в Берлине, а оригинал написанного им сразу после войны монументального полотна "Победа" размером 4 на 2,4 метра.
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Испанская школьница, написавшая Путину, показала подарок от президента
1 июля, 04:54
 
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