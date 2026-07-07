С Анны Седоковой принудительно взыскивают более десяти тысяч рублей

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с певицы Анны Седоковой более 10 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Вместе с тем в мае 2026 года на певицу вновь завели производство о взыскании той же суммы - 10,2 тысячи рублей.