С Анны Седоковой принудительно взыскивают более десяти тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ноябре 2024 года в отношении Анны Седоковой было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по коммунальным платежам на сумму более 10,2 тысячи рублей.
- В мае 2026 года на певицу вновь завели производство о взыскании той же суммы — 10,2 тысячи рублей, несмотря на прекращение взыскания в июле 2024 года по причине невозможности взыскания по судебному документу.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с певицы Анны Седоковой более 10 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, в ноябре 2024 года в отношении Седоковой было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 10,2 тысячи рублей "задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию". Однако в июле того же года приставы прекратили взыскание по причине "невозможности взыскания по судебному документу".
Вместе с тем в мае 2026 года на певицу вновь завели производство о взыскании той же суммы - 10,2 тысячи рублей.