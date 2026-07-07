"Сбер" представил обновленное руководство по агентной разработке

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. "Сбер" выпустил обновленную редакцию AI-Disrupt PDLC — стратегии ИИ-трансформации разработки и бизнеса, сообщает пресс-служба финансовой организации.

В документе отражены такие акценты, как среда исполнения агента важнее модели, за человеком остаются намерение, определение правил исполнения (governance) и правил проверки результата (validation). Агент, следуя заданным правилам, реализует намерение. Руководство проводит параллели с Agile-трансформацией, показывает ее развитие — двухконтурная модель и компактные команды, но дает и отличия — агент самостоятельно ищет оптимальное решение. Также в материал вошли новые аспекты управления ИИ — контроль затрат и промышленная эксплуатация. План действий — на чистоте замысла, ступенях зрелости и системе связей.

"В будущем победят организации со зрелой ИИ-культурой, которые освоят все возможности агентных систем, перестроят процессы и сохранят человеческую экспертизу. Мы хотим, чтобы агентная разработка стала стандартом, потому что это даст конкурентное преимущество всей стране. AI-Disrupt PDLC укрепит технологический суверенитет и позиции России на международных рынках, обеспечит системный и устойчивый рост на длинном горизонте. Поэтому “Сбер” развивает методологию агентной разработки и делится ею с рынком", — цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя блока "Технологии" Сбербанка Кирилла Меньшова.

Как показывают исследования, один и тот же разработчик с одной и той же нейросетью показывает разницу в эффективности до 22 процентных пунктов в зависимости от среды исполнения агентов. В то же время разрыв между лучшей и худшей моделью на идентичных задачах не превышает 1-3 пунктов. Это сравнение подчеркивает, что именно среда исполнения (agentic harness) становится определяющим фактором в результате. Вендоро-независимая архитектура остается наилучшим долгосрочным активом, особенно в условиях ускоряющего темпа выпуска ИИ-моделей, их возникающей специализации.

В пресс-службе указывают, что центральным элементом AI-Disrupt PDLC является способ обеспечить точное понимание между человеком и агентом, который воплощается через Specification-Driven Development — методологию перехода к написанию кода на базе точных спецификаций. Человек формулирует бизнес-требования в виде спецификации, а мультиагентная система помогает обеспечить их детализацию и консистентность, чтобы затем автономно реализовать их от кода до внедрения. Цель подхода — обеспечить предсказуемую проверку продуктовых гипотез, убрать из производственного процесса все, что может мешать или замедлять достижение бизнес-целей.

"AI-Disrupt PDLC предлагает двухпетлевую модель, чтобы совместить скорость решений человека и агента. В петле намерения действует человек. Он проводит глубинные продуктовые исследования, ставит задачу и валидирует результат. В петле реализации работают агенты. Они генерируют код, тестируют гипотезы и исправляют ошибки, опираясь на спецификации. Связующим звеном выступает интегрированная платформа разработки, которая обеспечивает целостность контекста и нормативов. Человек начинает тратить больше времени на намерение, чем на код так как эта инвестиция окупается большей скоростью исполнения – благодаря проработке на этапе намерения, агенту не нужны уточнения, агент меньше ошибается", — отмечается в сообщении.

"Сбер" прогнозирует повсеместный переход к компактным командам (Tiny Teams) из трех-шести человек, а их общие функции (формирование контекста, описание продуктовых практик) и обмен знаниями и практиками перейдет в поддерживающие команды (Enabling Teams). В прежней логике крупная команда обеспечивала наличие компетенций и ресурс для проработки. Агентная среда и формализованный контекст является концентрированным знанием многих людей. Руководитель продукта может сосредоточиться на нем, а разработчик – на координации агентов, проектировании системы и верификации решения. Не нужно больше собирать большие команды, можно сделать много малых команд и сосредоточиться на детальном улучшении продукта.