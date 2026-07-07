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Несколько пассажиров аварийно севшего в Бишкеке самолета получили травмы - РИА Новости, 07.07.2026
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13:52 07.07.2026 (обновлено: 14:01 07.07.2026)
Несколько пассажиров аварийно севшего в Бишкеке самолета получили травмы

Несколько пассажиров аварийно севшего в Бишкеке самолета получили порезы и ушибы

© Кадр видео из соцсетейВ аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет авиакомпании TezJet
В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет авиакомпании TezJet - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет авиакомпании TezJet
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При вылете из Бишкека в Ош самолет авиакомпании Tez Jet попал в аварийную ситуацию — у него сломалось одно из задних шасси, и воздушное судно завалилось на бок.
  • Несколько пассажиров получили порезы и ушибы, но тяжелых пострадавших нет.
БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Несколько пассажиров попавшего при взлете в Бишкеке в аварию самолета получили порезы и ушибы, сообщили журналистам в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
Во вторник самолет авиакомпании Tez Jet при вылете из Бишкека в Ош попал в аварийную ситуацию, у него сломалось одно из задних шасси, воздушное судно завалилось на бок. В результате ЧП все рейсы из аэропорта "Манас" столицы Киргизии были приостановлены.
"Пассажиров всех эвакуировали. Там мелкие порезы, мелкие ушибы есть. На первом этаже у нас в зоне прилета ошского сектора сейчас наши медики оказывают первую помощь. В общем, тяжелых пострадавших нет. Наши службы все работают", - заявил представитель пресс-службы.
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