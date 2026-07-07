Несколько пассажиров аварийно севшего в Бишкеке самолета получили травмы

БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Несколько пассажиров попавшего при взлете в Бишкеке в аварию самолета получили порезы и ушибы, сообщили журналистам в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

"Пассажиров всех эвакуировали. Там мелкие порезы, мелкие ушибы есть. На первом этаже у нас в зоне прилета ошского сектора сейчас наши медики оказывают первую помощь. В общем, тяжелых пострадавших нет. Наши службы все работают", - заявил представитель пресс-службы.