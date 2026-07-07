"Они никогда не были здесь заметной силой со стороны противника. Их использовали скорее как инструмент пропаганды, чтобы потом рассказывать западной публике о якобы "международной поддержке" киевского режима. Или это были отдельные небольшие группы узких специалистов", - сказал РИА Новости Сальдо.