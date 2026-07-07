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Киев использовал наемников как инструмент пропаганды, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.07.2026
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14:17 07.07.2026
Киев использовал наемников как инструмент пропаганды, заявил Сальдо

Сальдо: Киев использовал иностранных наемников как инструмент пропаганды

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевские власти использовали наемников на херсонском направлении как инструмент пропаганды, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
  • Он ранее сообщил, что иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше, часть уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Киевские власти использовали наемников на херсонском направлении как инструмент пропаганды, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщил, что иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше, часть уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта.
"Они никогда не были здесь заметной силой со стороны противника. Их использовали скорее как инструмент пропаганды, чтобы потом рассказывать западной публике о якобы "международной поддержке" киевского режима. Или это были отдельные небольшие группы узких специалистов", - сказал РИА Новости Сальдо.
По его словам, переоценивать роль иностранных наемников на херсонском направлении на стоит.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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