Сальдо прокомментировал введение режима ЧС в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации.
- По заявлению губернатора Владимира Сальдо, режим ЧС не влечет ограничений для населения и не влияет на привычный уклад жизни.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Введенный режим ЧС в Херсонской области не влечет ограничений для населения и не влияет на привычный уклад жизни, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен на территории Херсонской области, он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, сообщил ранее Сальдо.
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