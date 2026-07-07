Рейтинг@Mail.ru
Сальдо прокомментировал введение режима ЧС в Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 07.07.2026 (обновлено: 11:17 07.07.2026)
Сальдо прокомментировал введение режима ЧС в Херсонской области

Сальдо: режим ЧС в Херсонской области не ограничит привычную жизнь жителей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации.
  • По заявлению губернатора Владимира Сальдо, режим ЧС не влечет ограничений для населения и не влияет на привычный уклад жизни.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Введенный режим ЧС в Херсонской области не влечет ограничений для населения и не влияет на привычный уклад жизни, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Режим техногенной чрезвычайной ситуации введен на территории Херсонской области, он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, сообщил ранее Сальдо.
"Для жителей ничего не меняется. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В Евпатории - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Аксенов разъяснил положения введенного в Крыму режима ЧС
26 июня, 16:41
 
Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала