На западе Сахалина произошло ощутимое землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на западе Сахалина утром во вторник, 7 июля.
- Эпицентр землетрясения находился в 4 километрах северо-восточнее села Поречье Углегорского района, очаг залегал на глубине 18 километров.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано утром во вторник на западе Сахалина, его ощутили в двух селах Углегорского района, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 3,3 с эпицентром в 4 километрах северо-восточнее села Поречье Углегорского района произошло в 08.23 (00.23 мск) 7 июля. Очаг подземных толчков залегал на глубине 18 километров", - рассказала сейсмолог.
По данным Семеновой, землетрясение силой до трех баллов ощутили в селах Краснополье и Поречье, тревога цунами не объявлялась.
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