На западе Сахалина произошло ощутимое землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано утром во вторник на западе Сахалина, его ощутили в двух селах Углегорского района, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.