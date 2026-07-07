Рютте рассказал, какие самолеты закупит НАТО

БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Несколько стран НАТО в первый день саммита альянса в Анкаре объявили о совместной закупке до 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab GlobalEye, которые заменят устаревающие самолеты AWACS E-3, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на Форуме оборонной промышленности, трансляция велась на сайте альянса.