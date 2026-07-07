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Рютте рассказал, какие самолеты закупит НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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13:31 07.07.2026 (обновлено: 14:12 07.07.2026)
Рютте рассказал, какие самолеты закупит НАТО

Рютте: НАТО закупит десять самолетов Saab GlobalEye

© REUTERS / Yves HermanГенсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре. 7 июля 2026
Генсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Генсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре. 7 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько стран НАТО объявили о совместной закупке до 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab GlobalEye.
  • Самолеты Saab GlobalEye заменят устаревающие самолеты AWACS E-3.
  • Saab GlobalEye способен одновременно вести наблюдение за воздушной, морской и наземной обстановкой и обнаруживать различные угрозы.
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Несколько стран НАТО в первый день саммита альянса в Анкаре объявили о совместной закупке до 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab GlobalEye, которые заменят устаревающие самолеты AWACS E-3, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на Форуме оборонной промышленности, трансляция велась на сайте альянса.
"Сегодня несколько союзников объявляют о совместной закупке до десяти самолетов Saab GlobalEye для замены наших нынешних самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления", - сказал Рютте.
По его словам, эксплуатируемые НАТО самолеты E-3 AWACS, которые на протяжении десятилетий обеспечивали воздушное наблюдение альянса "от северной Норвегии до южной Турции", приближаются к завершению срока службы. Помимо совместной закупки GlobalEye, несколько государств НАТО запускают многонациональный проект по развитию дополнительных возможностей воздушного раннего предупреждения для удовлетворения национальных потребностей.
Как отметил Рютте, Saab GlobalEye способен одновременно вести наблюдение за воздушной, морской и наземной обстановкой с одной платформы, а также обнаруживать, сопровождать и идентифицировать сложные угрозы, включая рои беспилотников, баллистические и крылатые ракеты.
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