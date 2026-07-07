Самым возрастным абитуриентом в Румынии стал 87-летний пенсионер

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото

На одной из улиц Бухареста

Краткий пересказ от РИА ИИ 87-летний Виорел Пинтилеску стал самым возрастным абитуриентом Румынии и подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы.

Виорел Пинтилеску намерен пройти обучение по специализации «биология» на факультете сельскохозяйственных наук.

КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Самым возрастным абитуриентом Румынии в текущем году стал 87-летний Виорел Пинтилеску, который подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы, сообщают во вторник местные СМИ.

Пенсионер 1939 года рождения намерен пройти обучение по специализации "биология" на факультете сельскохозяйственных наук.

« "Человек не должен… не может умереть глупым, если можно так выразиться… особенно если он из Ясс . Было бы жаль не поступить в университет, потому что, во-первых, Яссы - это колыбель культуры, и я смогу обогатить свои знания. Это лучше, чем просто лежать и спать. Университет - это очень правильное занятие", - цитирует Пинтилеску издание "Газета Ясс" .

По данным СМИ, после окончания школы в 1965 году мужчина был призван в армию, в которой в общей сложности прослужил 35 лет.

Как признался сам 87-летний абитуриент, решение вернуться к учебе спустя десятилетия связано среди прочего с желанием справиться с потерей близкого человека - жены. Дети же давно обзавелись собственными семьями.