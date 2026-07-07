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Самым возрастным абитуриентом в Румынии стал 87-летний пенсионер - РИА Новости, 07.07.2026
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22:10 07.07.2026
Самым возрастным абитуриентом в Румынии стал 87-летний пенсионер

Румынский 87-летний пенсионер подал документы в Университет естественных наук

© РИА Новости / Виталий Савельев | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Бухареста
На одной из улиц Бухареста - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Савельев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 87-летний Виорел Пинтилеску стал самым возрастным абитуриентом Румынии и подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы.
  • Виорел Пинтилеску намерен пройти обучение по специализации «биология» на факультете сельскохозяйственных наук.
КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Самым возрастным абитуриентом Румынии в текущем году стал 87-летний Виорел Пинтилеску, который подал документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы, сообщают во вторник местные СМИ.
Пенсионер 1939 года рождения намерен пройти обучение по специализации "биология" на факультете сельскохозяйственных наук.
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"Человек не должен… не может умереть глупым, если можно так выразиться… особенно если он из Ясс. Было бы жаль не поступить в университет, потому что, во-первых, Яссы - это колыбель культуры, и я смогу обогатить свои знания. Это лучше, чем просто лежать и спать. Университет - это очень правильное занятие", - цитирует Пинтилеску издание "Газета Ясс" .
По данным СМИ, после окончания школы в 1965 году мужчина был призван в армию, в которой в общей сложности прослужил 35 лет.
Как признался сам 87-летний абитуриент, решение вернуться к учебе спустя десятилетия связано среди прочего с желанием справиться с потерей близкого человека - жены. Дети же давно обзавелись собственными семьями.
Румыния уже не первый год переживает бум "серебряного" студенчества: так, этим летом диплом магистра в области истории в возрасте 89 лет получил бывший мэр города Куджир Аурел Войку, а абсолютным рекордсменом остается Амалия-Сусана Туша из города Клуж-Напока, которая поступила на теологический факультет в 87 лет и в этом году защищает выпускную дипломную работу к своему 90-летию.️
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