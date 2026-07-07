Экономист оценил предельный уровень для ослабления рубля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ослабление рубля до конца года — базовый сценарий, но доллар вряд ли превысит 83 рубля.
- Рубль поддерживают высокие цены на нефть, положительное сальдо платежного баланса и высокие рублевые ставки.
- Риски для рубля сохраняются из-за возможного восстановления импорта, снижения цен на нефть и смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ослабление рубля до конца года — базовый сценарий, однако доллар вряд ли превысит 83 рубля. О предельном уровне и факторах, сдерживающих падение, агентству "Прайм" рассказал основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
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"Прогноз о том, что доллар вряд ли превысит 83 рубля, вполне согласуется с фундаментальными параметрами платежного баланса. Этот уровень означает ослабление примерно на 7,5% — это укладывается в диапазон умеренной волатильности", — пояснил эксперт.
По словам Астафьева, рубль поддерживают высокие цены на нефть, положительное сальдо платёжного баланса и высокие рублёвые ставки, которые делают рублёвые инструменты привлекательными.
Однако риски сохраняются: восстановление импорта, возможное снижение цен на нефть и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могут усилить давление на рубль. При этом для заметного выхода курса за пределы 83–85 рублей потребовались бы более существенные изменения, заключил экономист.
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