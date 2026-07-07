Экономист оценил предельный уровень для ослабления рубля

«

"Прогноз о том, что доллар вряд ли превысит 83 рубля, вполне согласуется с фундаментальными параметрами платежного баланса. Этот уровень означает ослабление примерно на 7,5% — это укладывается в диапазон умеренной волатильности", — пояснил эксперт.