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Рост сельхозпроизводства в Кировской области превысил среднероссийский - РИА Новости, 07.07.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
17:47 07.07.2026
Рост сельхозпроизводства в Кировской области превысил среднероссийский

Рост сельхозпроизводства в Кировской области в 16 раз выше среднероссийского

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевная
Посевная - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Рост сельхозпроизводства в Кировской области в 16 раз опережает среднероссийские темпы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кировской области объем производства продукции сельского хозяйства за январь-март 2026 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в 16 раз выше среднероссийского показателя (0,2%). Такие данные приводит Росстат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что регион полностью обеспечивает себя базовыми продуктами питания, что позволяет говорить о высоком уровне продовольственной безопасности.
"Так, производство скота и птицы выросло на 9,6%, яиц – на 7,5%. Особого внимания заслуживает двукратный рост реализации овощей открытого и закрытого грунта (огурцы, помидоры, свекла, морковь и т.д.). Задачу развивать направление растениеводства ранее поставил губернатор Кировской области Александр Соколов", - подчеркивается в сообщении.
 
Кировская областьАлександр Соколовагропродукция
 
 
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