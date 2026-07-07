Рост сельхозпроизводства в Кировской области превысил среднероссийский

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Рост сельхозпроизводства в Кировской области в 16 раз опережает среднероссийские темпы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кировской области объем производства продукции сельского хозяйства за январь-март 2026 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в 16 раз выше среднероссийского показателя (0,2%). Такие данные приводит Росстат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что регион полностью обеспечивает себя базовыми продуктами питания, что позволяет говорить о высоком уровне продовольственной безопасности.
"Так, производство скота и птицы выросло на 9,6%, яиц – на 7,5%. Особого внимания заслуживает двукратный рост реализации овощей открытого и закрытого грунта (огурцы, помидоры, свекла, морковь и т.д.). Задачу развивать направление растениеводства ранее поставил губернатор Кировской области Александр Соколов", - подчеркивается в сообщении.