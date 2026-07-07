Рост сельхозпроизводства в Кировской области превысил среднероссийский

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Рост сельхозпроизводства в Кировской области в 16 раз опережает среднероссийские темпы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Кировской области объем производства продукции сельского хозяйства за январь-март 2026 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в 16 раз выше среднероссийского показателя (0,2%). Такие данные приводит Росстат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регион полностью обеспечивает себя базовыми продуктами питания, что позволяет говорить о высоком уровне продовольственной безопасности.