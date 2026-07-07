Бросок Мишустина: Россия с треском прорубила западную изоляцию

Вчера в Екатеринбурге стартовала главная промышленная выставка страны и всего ЕАЭС — "Иннопром", которую традиционно открыл глава правительства России Михаил Мишустин, являющийся многолетним куратором и, не побоимся этого слова, вдохновителем такого неординарного проекта.

В нынешнем году в выставке участвуют представители более 50 государств, а также ожидаются 25 официальных делегаций высокого уровня.

Формальная тема "Иннопрома" — выставка всего самого индустриально-инновационного, а также промышленная кооперация и совместные экономические проекты. Для любителей инноваций и коопераций — самое то, там от каждого стенда юные и не очень техники со всего мира в совершеннейшем восторге. Но внимательный взгляд увидит во всей этой истории с выставкой (которая успешно работает с 2010-го) очень интересное второе дно, вернее — особое партийное задание.

Как мы помним, на каждом "Иннопроме" есть страна — официальный партнер выставки. В прошлом году им была Саудовская Аравия, в этом — Индонезия.

И будет чрезвычайно любопытно посмотреть, как через механизм выставочного партнерства господин Мишустин с командой фактически создал "конвейер промышленной дипломатии", то есть, по сути, альтернативный, промышленный МИД.

Надо понимать, что есть множество государства, которые по разным причинам не хотят или не могут участвовать в политических телодвижениях, но готовы с удовольствием включаться в чисто экономические и технические, совершенно — ну вот ни на столечко — не политические проекты. И вот как раз с этими странами вступает в действие российская "индустриальная мягкая сила", которая на самом деле является очень эффективным геополитическим инструментом.

Так вот, в 2025-м, когда партнером "Иннопрома" выступала Саудовская Аравия, у нее была самая большая национальная экспозиция (более 1,5 тысячи квадратных метров, делегация в 200 человек, 43 экспонента). Делегацию королевства возглавлял министр промышленности и минеральных ресурсов КСА Бандар ибн Ибрахим аль‑Хурейф, заявивший, что у России "есть способность находить инновационные решения" в тех областях, которые остро интересуют страну.

Традиционно в структуре товарооборота с саудовцами у нас преобладали сырье, промышленные материалы и сельское хозяйство. Но россияне плотно держали руку на пульсе и были в курсе, что королевство взяло курс на несырьевую трансформацию экономики в рамках глобального проекта Vision 2030, и смогли предложить партнерам совершенно новые направления для сотрудничества.

И эта выставка стала настоящим трамплином для новой страницы отношений между странами. Буквально через несколько месяцев "Иннопром" прошел уже в самой Саудовской Аравии, где было более 270 компаний из России и 650 — от принимающей стороны.

Результат: подписано твердых контрактов на 8,7 миллиарда рублей. Направления: тяжелое машиностроение, электроника, ВИЭ, логистика, финтех, урбанистика, электротранспорт. По совершенному совпадению были отменены саудовские визы для россиян.

Далее пошло еще кучнее. На ПМЭФ-2026 в прошлом июне РФПИ, группа "Нацпроектстрой" и саудовская Lamar Arabia Holding подписали соглашение о партнерстве для реализации масштабных инфраструктурных и энергетических проектов: транспортный сектор (железные и автомобильные дороги, мосты, тоннели, аэропорты, морские и сухие порты), а также объекты энергетической, социальной и инженерной инфраструктуры. Интересно, что совместные проекты планируются не только в самом КСА, но и на всем Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии. Одновременно были подписаны более 30 межгосударственных соглашений в сфере энергетики, образования, туризма и так далее.

Партнер нынешнего "Иннопрома" — Индонезия — сразу зашла с козырей: министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что нужно срочно перевести "прочную основу" отношений в конкретное и устойчивое промышленное партнерство.

Базой для него стала прошлогодняя заявка Индонезии на поставку большого количества российских вооружений на период до 2030-го: истребители Су‑57Э (пятого поколения) и Су‑35; топливозаправщики Ил‑78МК‑90А; вертолеты Ка‑52Э, Ми‑17 и Ми‑35; БПЛА; легкий плавающий танк "Спрут", БМП‑3Ф; подводные лодки и корабли прибрежной зоны; ЗРС С‑400 и С‑350Е, ЗРПК "Панцирь‑С1М", ПЗРК "Верба", а также средства борьбы с БПЛА. На нынешнем "Иннопроме" речь идет уже о "новых оборонных проектах", то есть кто-то явно вошел во вкус.

Одновременно прорабатываются масштабные проекты по переработке критических минералов, авиа- и судостроению, алюминиевой промышленности и смежным индустриям.

И тут мы подходим к самому интересному. Саудовская Аравия — наиболее экономически развитая страна на Ближнем Востоке, имеющая в регионе огромный авторитет и политическое влияние в исламском мире, что делает ее широкими "воротами" для российских компаний, которые хотят и могут вести здесь бизнес.

Индонезия — крупнейшая производственная экономика Юго‑Восточной Азии (население — более 284 миллионов человек), которая в силу своего положения и одновременного членства в БРИКС и АСЕАН может стать эффективной платформой для доступа российских компаний к общему рынку региона, в который также входят Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Таким образом, на примере "Иннопрома" мы видим последовательную (и более чем работающую) схему: вместо ярмарочного принципа "налетай, торопись, покупай живопись" делается ставка на работу с региональными центрами силы, которые, в свою очередь, должны стать хабами для продвижения наших инновационных промышленных решений, то есть вместо стрельбы из пушки по воробьям мы завязываем тесные долговременные отношения с конкретными странами-лидерами.

Ключевое слово — долговременные. А значит, гарантированные на годы валютные поступления, углубление экономических связей и усиление политического влияния.