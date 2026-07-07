Россиянка рассказала, как бойфренд из Tinder продал ее в рабство в Мьянме

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка познакомилась с парнем из Китая на сайте знакомств Tinder, который втерся к ней в доверие и собирал информацию.

После путешествия по Китаю парень предложил встретиться в Мьянме, где женщину обманом вывезли в мошеннический центр.

Руководитель центра заявил, что «бойфренд» получил деньги за ее продажу, и ей угрожали убийством в случае отказа работать.

ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Россиянка, которую обманом вывезли в мошеннический центр в Мьянме, сообщила РИА Новости, что познакомилась с парнем из Китая на сайте знакомств Tinder, а позже узнала, что мужчина получил деньги за ее продажу.

"Я познакомилась с моим бывшим "парнем", китайцем, в Tinder. Мы начали общаться, и уже позже я поняла, что с самого начала он постепенно втирался ко мне в доверие и собирал обо мне информацию. Он расспрашивал меня о скам-центрах, что я о них знаю... Позже я осознала, что он специально собирал мои фотографии для дальнейшего использования", – рассказала собеседница агентства, пожелавшая сохранить анонимность.

По ее словам, некоторое время они вместе с молодым человеком путешествовали по Китаю , после чего мужчина предложил встретиться в Мьянме , где якобы хотел пожить некоторое время и показать ей буддийские храмы. Россиянка прилетела в Янгон, однако вместо бойфренда ее встретил водитель. Несколько дней мужчина убеждал ее, что скоро приедет сам, а затем за ней приехал автомобиль, в который по дороге начали подсаживаться незнакомые китайцы.

"Я позвонила ему и спросила, что происходит. Он ответил, что все в порядке, а дополнительные пассажиры нужны якобы для безопасности из-за военного положения", – рассказала девушка.

По дороге автомобиль проехал несколько блокпостов, а затем женщину переправили через реку на лодке, пересадили в другую машину и привезли в закрытый комплекс.

"Меня доставили в огромный закрытый комплекс и привели в офис. Там меня встретил китаец. Я сразу начала объяснять, что произошла ошибка, просила дать мне возможность позвонить парню. Но он сказал: "С завтрашнего дня ты работаешь здесь". Я повторила, что это невозможно. Тогда он сказал: "Нет. С завтрашнего дня ты начинаешь работать. Тебя продали", – рассказала россиянка.

По ее словам, руководитель центра заявил ей, что человек, которого она считала своим бойфрендом, уже получил деньги за ее продажу.

"Он лишь усмехнулся и сказал, что тот человек уже получил деньги за меня. Он рассказал, что мои фотографии уже переданы им, что на их основе с помощью искусственного интеллекта созданы новые изображения и что все это будет использоваться для мошеннических схем на сайтах знакомств", – рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что после этого ей пригрозили убийством в случае отказа работать, а для устрашения при ней избили одного из работников центра электрошокером и палкой.