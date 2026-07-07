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Освобожденную в Мьянме россиянку передали дипломатам - РИА Новости, 07.07.2026
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08:02 07.07.2026
Освобожденную в Мьянме россиянку передали дипломатам

Освобожденную из рабства в Мьянме россиянку передали дипломатам

© AP Photo / Thein ZawПолицейская машина в Мьянме
Полицейская машина в Мьянме - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Thein Zaw
Полицейская машина в Мьянме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка была освобождена из невольнического центра в Мьянме и передана дипломатам из российского посольства в Таиланде для отправки на родину.
  • Организация возвращения соотечественницы стала результатом слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Россиянка, освобожденная из находящегося в Мьянме невольнического центра, передана дипломатам из российского посольства в Таиланде для последующей отправки на родину, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Мьянме.
"Гражданка Российской Федерации, освобожденная 6 июня из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы, сегодня была передана сотрудникам посольства России в Таиланде для оказания последующей помощи в обеспечении ее безопасного вылета на родину", - сообщили в дипмиссии.
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Уточняется, что организация возвращения соотечественницы стала очередным примером слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
В дипмиссии напомнили, что осуществление иностранцами трудовой деятельности в Мьянме без оформления соответствующей визы незаконно.
"Миграционной службой РСМ установлен запрет на повторный въезд в республику лиц, ранее нарушивших местное трудовое законодательство, в том числе посредством вовлечения в мошенническую индустрию. Вновь настоятельно призываем критически относиться к предложениям о быстром заработке в странах Юго-Восточной Азии, поступающим от незнакомцев", - добавили в посольстве.
В дипмиссии подчеркнули, что Москва и Нейпьидо продолжают укреплять сотрудничество в области борьбы с транснациональной преступностью и координации усилий по вызволению российских граждан, пострадавших от действий онлайн-мошенников.
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