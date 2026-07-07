Освобожденную в Мьянме россиянку передали дипломатам

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка была освобождена из невольнического центра в Мьянме и передана дипломатам из российского посольства в Таиланде для отправки на родину.

Организация возвращения соотечественницы стала результатом слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Россиянка, освобожденная из находящегося в Мьянме невольнического центра, передана дипломатам из российского посольства в Таиланде для последующей отправки на родину, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Мьянме.

"Гражданка Российской Федерации, освобожденная 6 июня из мошеннического колл-центра на территории Мьянмы , сегодня была передана сотрудникам посольства России в Таиланде для оказания последующей помощи в обеспечении ее безопасного вылета на родину", - сообщили в дипмиссии.

Уточняется, что организация возвращения соотечественницы стала очередным примером слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

В дипмиссии напомнили, что осуществление иностранцами трудовой деятельности в Мьянме без оформления соответствующей визы незаконно.

"Миграционной службой РСМ установлен запрет на повторный въезд в республику лиц, ранее нарушивших местное трудовое законодательство, в том числе посредством вовлечения в мошенническую индустрию. Вновь настоятельно призываем критически относиться к предложениям о быстром заработке в странах Юго-Восточной Азии, поступающим от незнакомцев", - добавили в посольстве.