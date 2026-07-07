Освобожденную в Мьянме россиянку передали дипломатам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка была освобождена из невольнического центра в Мьянме и передана дипломатам из российского посольства в Таиланде для отправки на родину.
- Организация возвращения соотечественницы стала результатом слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Россиянка, освобожденная из находящегося в Мьянме невольнического центра, передана дипломатам из российского посольства в Таиланде для последующей отправки на родину, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Мьянме.
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7 октября 2025, 09:16
Уточняется, что организация возвращения соотечественницы стала очередным примером слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
В дипмиссии напомнили, что осуществление иностранцами трудовой деятельности в Мьянме без оформления соответствующей визы незаконно.
"Миграционной службой РСМ установлен запрет на повторный въезд в республику лиц, ранее нарушивших местное трудовое законодательство, в том числе посредством вовлечения в мошенническую индустрию. Вновь настоятельно призываем критически относиться к предложениям о быстром заработке в странах Юго-Восточной Азии, поступающим от незнакомцев", - добавили в посольстве.
В дипмиссии подчеркнули, что Москва и Нейпьидо продолжают укреплять сотрудничество в области борьбы с транснациональной преступностью и координации усилий по вызволению российских граждан, пострадавших от действий онлайн-мошенников.