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"Единая Россия" обеспечит развитие отечественных технологий ИИ - РИА Новости, 07.07.2026
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20:28 07.07.2026 (обновлено: 20:42 07.07.2026)
"Единая Россия" обеспечит развитие отечественных технологий ИИ

ЕР обеспечит развитие отечественных технологий искусственного интеллекта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фракция "Единой России" инициировала законопроект, который закладывает правовую основу для развития в больших фундаментальных моделей ИИ.
  • Документ предусматривает два направления развития технологий: суверенные и национальные модели, причем вторые смогут использовать лучшие мировые технологические решения при необходимости.
  • Законопроект предусматривает поэтапное внедрение добровольной маркировки материалов, созданных с использованием ИИ, что позволит протестировать ее применение без дополнительной нагрузки на разработчиков и пользователей.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Единая Россия" обеспечит развитие отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в партии.
Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, инициированный фракцией "Единой России", который закладывает правовую основу для развития в РФ больших фундаментальных моделей ИИ, вводит понятия "суверенных" и "национальных" ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
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По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, документ закрепляет единый понятийный аппарат, включая определения ИИ, технологий и сервисов на его основе. Это позволит сформировать единые подходы к дальнейшему регулированию в этой сфере.
Боярский заявил, что России предстоит решить сложную задачу — регулировать технологии ИИ так, чтобы не мешать отечественным разработчикам, которые участвуют в мировой гонке за лидерство.
Документ предусматривает два направления развития технологий: суверенные и национальные модели. Первые полностью основаны на российских технологиях и инфраструктуре, вторые при необходимости смогут использовать лучшие мировые технологические решения, сохранив опору на отечественную инфраструктуру.
В качестве отдельного направления работы в ЕР назвали совершенствование законодательства в сфере авторского права. Планируется создать механизм, который позволит сохранить баланс между защитой интеллектуальной собственности и возможностью использовать данные для обучения ИИ-моделей.
Законопроект также предусматривает поэтапное внедрение маркировки материалов, созданных с использованием ИИ. На первом этапе, как рассказали в партии, такой механизм предлагается сделать добровольным, чтобы протестировать его применение и сформировать единые подходы без дополнительной нагрузки на разработчиков и пользователей.
Еще одним приоритетом станет расширение доступа к данным. Поскольку развитие ИИ-моделей напрямую зависит от объема и качества информации, используемой для их обучения, планируется создать условия для более эффективного использования данных в различных отраслях экономики при соблюдении требований законодательства.
Документ также закрепляет переходный период для уже действующих цифровых сервисов. Решения, которые сегодня успешно применяются в регионах, смогут продолжить работу в рамках переходных положений закона до 2032 года.
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