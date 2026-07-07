"Единая Россия" обеспечит развитие отечественных технологий ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Фракция "Единой России" инициировала законопроект, который закладывает правовую основу для развития в больших фундаментальных моделей ИИ.

Документ предусматривает два направления развития технологий: суверенные и национальные модели, причем вторые смогут использовать лучшие мировые технологические решения при необходимости.

Законопроект предусматривает поэтапное внедрение добровольной маркировки материалов, созданных с использованием ИИ, что позволит протестировать ее применение без дополнительной нагрузки на разработчиков и пользователей.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Единая Россия" обеспечит развитие отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в партии.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, инициированный фракцией " Единой России ", который закладывает правовую основу для развития в РФ больших фундаментальных моделей ИИ, вводит понятия "суверенных" и "национальных" ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, документ закрепляет единый понятийный аппарат, включая определения ИИ, технологий и сервисов на его основе. Это позволит сформировать единые подходы к дальнейшему регулированию в этой сфере.

Боярский заявил , что России предстоит решить сложную задачу — регулировать технологии ИИ так, чтобы не мешать отечественным разработчикам, которые участвуют в мировой гонке за лидерство.

Документ предусматривает два направления развития технологий: суверенные и национальные модели. Первые полностью основаны на российских технологиях и инфраструктуре, вторые при необходимости смогут использовать лучшие мировые технологические решения, сохранив опору на отечественную инфраструктуру.

В качестве отдельного направления работы в ЕР назвали совершенствование законодательства в сфере авторского права. Планируется создать механизм, который позволит сохранить баланс между защитой интеллектуальной собственности и возможностью использовать данные для обучения ИИ-моделей.

Законопроект также предусматривает поэтапное внедрение маркировки материалов, созданных с использованием ИИ. На первом этапе, как рассказали в партии, такой механизм предлагается сделать добровольным, чтобы протестировать его применение и сформировать единые подходы без дополнительной нагрузки на разработчиков и пользователей.

Еще одним приоритетом станет расширение доступа к данным. Поскольку развитие ИИ-моделей напрямую зависит от объема и качества информации, используемой для их обучения, планируется создать условия для более эффективного использования данных в различных отраслях экономики при соблюдении требований законодательства.