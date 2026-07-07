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Россия будет содействовать урегулированию кризисов в Африке, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2026
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14:34 07.07.2026
Россия будет содействовать урегулированию кризисов в Африке, заявил Лавров

Лавров: РФ разделяет обеспокоенность Африканского Союза ситуацией в Африке

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия разделяет обеспокоенность Африканского союза сложной обстановкой в различных частях Африки.
  • Россия продолжит содействовать урегулированию кризисов в Африке, придерживаясь принципа "африканским проблемам — африканские решения".
  • Лавров отметил значение резолюции Совета Безопасности ООН о финансовой поддержке миротворческих усилий Африканского союза в Сомали и подчеркнул, что этот механизм не должен остаться единичным примером.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Россия разделяет обеспокоенность Африканского союза сложной обстановкой в различных частях Африки и продолжит содействовать урегулированию кризисов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В международной части переговоров: мы разделяем обеспокоенность сложной обстановкой в различных частях Африки - в Сахаро-Сахельской зоне, районе Великих озер, на Африканском Роге, в Судане, Южном Судане и Ливии", - сказал Лавров по итогам встречи с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.
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По словам министра, Россия продолжит оказывать содействие африканским странам в урегулировании кризисных ситуаций, строго придерживаясь принципа "африканским проблемам - африканские решения".
"Международное сообщество должно поддерживать именно африканские подходы к решению проблем континента", - добавил он.
Лавров также отметил значение принятой Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей финансовую поддержку миротворческих усилий Африканского союза в Сомали, подчеркнув, что этот механизм не должен остаться единичным примером.
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