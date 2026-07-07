Россия будет содействовать урегулированию кризисов в Африке, заявил Лавров

АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Россия разделяет обеспокоенность Африканского союза сложной обстановкой в различных частях Африки и продолжит содействовать урегулированию кризисов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, Россия продолжит оказывать содействие африканским странам в урегулировании кризисных ситуаций, строго придерживаясь принципа "африканским проблемам - африканские решения".

"Международное сообщество должно поддерживать именно африканские подходы к решению проблем континента", - добавил он.

Лавров также отметил значение принятой Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей финансовую поддержку миротворческих усилий Африканского союза в Сомали, подчеркнув, что этот механизм не должен остаться единичным примером.