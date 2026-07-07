Россия рассчитывает на участие председателя комиссии Афросоюза на саммите

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия рассчитывает на личное участие председателя комиссии Афросоюза Махмуда Али Юсуфа на третьем саммите Россия — Африка в октябре в Москве.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет союзником Африканского союза в достижении экономической и энергетической независимости.
- Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает на личное участие председателя комиссии Афросоюза Махмуда Али Юсуфа на третьем саммите Россия-Африка в октябре в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что на третьем саммите вы сможете лично представить комиссию Африканского союза. Повестка дня саммита сконцентрирована на актуальных вопросах взаимодействия России и Африканского союза в материальной сфере", - сказал он на встрече с председателем комиссии Афросоюза.
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Лавров напомнил о речи Али Юсуфа на последнем саммите Афросоюза, где говорилось о необходимости вслед за политической независимостью добиваться экономической и энергетической независимости.
"Мы всегда будем союзниками Африканского союза в этой работе и всячески приветствуем процессы, которые сейчас неизбежно, естественным образом начинают формироваться", - подчеркнул министр.
В свою очередь, Али Юсуф тепло приветствовал Лаврова, отметив важную роль России на африканском континенте.
Перед встречей в расширенном составе Лавров и Али Юсуф провели переговоры в формате тет-а-тет.
Позднее во вторник у Лаврова состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе.
Последний раз министр посещал республику ровно четыре года назад - в июле 2022 года.
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