Россия рассчитывает на участие председателя комиссии Афросоюза на саммите

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия рассчитывает на личное участие председателя комиссии Афросоюза Махмуда Али Юсуфа на третьем саммите Россия — Африка в октябре в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет союзником Африканского союза в достижении экономической и энергетической независимости.

Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе.

АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает на личное участие председателя комиссии Афросоюза Махмуда Али Юсуфа на третьем саммите Россия-Африка в октябре в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что на третьем саммите вы сможете лично представить комиссию Африканского союза . Повестка дня саммита сконцентрирована на актуальных вопросах взаимодействия России и Африканского союза в материальной сфере", - сказал он на встрече с председателем комиссии Афросоюза.

Лавров напомнил о речи Али Юсуфа на последнем саммите Афросоюза, где говорилось о необходимости вслед за политической независимостью добиваться экономической и энергетической независимости.

"Мы всегда будем союзниками Африканского союза в этой работе и всячески приветствуем процессы, которые сейчас неизбежно, естественным образом начинают формироваться", - подчеркнул министр.

В свою очередь, Али Юсуф тепло приветствовал Лаврова, отметив важную роль России на африканском континенте.

Перед встречей в расширенном составе Лавров и Али Юсуф провели переговоры в формате тет-а-тет.

Позднее во вторник у Лаврова состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.

Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе.