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ВСУ используют оружие Запада против гражданских, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.07.2026
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07:13 07.07.2026
ВСУ используют оружие Запада против гражданских, заявил Мирошник

Мирошник: Киев получает вооружение с Запада для ударов по мирным жителям

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большая часть вооружения, которое Украина использует для ударов по мирному населению, поступает Киеву с Запада, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
  • В докладе сказано, что подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными странами.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Большая часть вооружения, которое Украина использует для ударов по мирному населению, поступает Киеву с Запада, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - сказано в докладе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Мирошник: от атак ВСУ за неделю погибли 38 мирных жителей
07:10
 
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