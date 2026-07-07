ВСУ используют оружие Запада против гражданских, заявил Мирошник

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Большая часть вооружения, которое Украина использует для ударов по мирному населению, поступает Киеву с Запада, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости.