Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большая часть вооружения, которое Украина использует для ударов по мирному населению, поступает Киеву с Запада, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
- В докладе сказано, что подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными странами.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Большая часть вооружения, которое Украина использует для ударов по мирному населению, поступает Киеву с Запада, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - сказано в докладе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.