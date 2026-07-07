Мирошник: от атак ВСУ за неделю погибли 38 мирных жителей

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двести семьдесят мирных жителей пострадали с 29 июня по 5 июля в России от атак ВСУ, 38 погибли, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 308 мирных жителей: ранены 270 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 38 человек, в том числе один несовершеннолетний", - сказано в докладе.