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Мирошник: от атак ВСУ за неделю погибли 38 мирных жителей - РИА Новости, 07.07.2026
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07:10 07.07.2026
Мирошник: от атак ВСУ за неделю погибли 38 мирных жителей

Мирошник: за неделю в России от обстрелов ВСУ погибли 38 мирных жителей

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 29 июня по 5 июля в России 270 мирных жителей ранены и 38 погибли от атак ВСУ.
  • Среди пострадавших — восемь несовершеннолетних, один из них погиб.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Двести семьдесят мирных жителей пострадали с 29 июня по 5 июля в России от атак ВСУ, 38 погибли, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 308 мирных жителей: ранены 270 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 38 человек, в том числе один несовершеннолетний", - сказано в докладе.
Отмечается, что боевики ВСУ провели серию преднамеренных варварских атак для убийства и травмирования большого числа мирных жителей, а также для создания им невыносимых условий жизни.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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