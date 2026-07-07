Россия продолжит наращивать долю отечественных лекарств на рынке

Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Форумная часть выставки включает в себя более ста мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют пять стран: Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия.