Россия продолжит наращивать долю отечественных лекарств на рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит наращивать долю лекарств отечественного производства на рынке страны в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».
- Производство российских лекарств в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекция и диабет, показывает рост с начала текущего года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Россия продолжит наращивать долю лекарств отечественного производства на рынке страны, заявила РИА Новости замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в кулуарах "Иннопрома".
"Да, у нас стоит такая задача в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья", увеличивать и наращивать планомерно долю отечественных препаратов, которые мы раньше никогда не производили в России. Поэтому каждый год нам надо увеличивать эту долю, и да, мы планово ожидаем прироста таких препаратов", - ответила она на вопрос, планируется ли наращивать долю российских лекарств на рынке.
В конце июня Минпромторг России сообщал, что производство российских лекарств в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекция и диабет, показывает рост с начала текущего года.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Форумная часть выставки включает в себя более ста мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют пять стран: Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия.