Экс-тренер "Челси" Росеньор возглавил "Париж"

Последним местом работы Росеньора был "Челси", который он возглавлял с января по апрель 2026 года. Вместе с ним клуб провел 23 матча, потерпев 10 поражений при 11 победах и 2 ничьих. До работы в "Челси" Росеньор возглавлял "Страсбур", "Халл Сити", а также был ассистентом в "Дерби Каунти".