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Экс-тренер "Челси" Росеньор возглавил "Париж" - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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12:17 07.07.2026 (обновлено: 12:21 07.07.2026)
Экс-тренер "Челси" Росеньор возглавил "Париж"

Экс-тренер "Челси" и "Страсбура" Росеньор возглавил "Париж"

© Фото : сайт ФК "Челси"Лиам Росеньор
Лиам Росеньор - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : сайт ФК "Челси"
Лиам Росеньор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лиам Росеньор возглавил футбольный клуб "Париж".
  • Соглашение с Лиамом Росенькором рассчитано до лета 2028 года.
  • Спортивный директор футбольного клуба "Париж" Марко Неппе выразил уверенность в успехе Росеньора в новой должности.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер английского "Челси" и французского "Страсбура" Лиам Росеньор возглавил футбольный клуб "Париж", сообщается на сайте команды.
Соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. Он сменил на посту Антуана Комбуаре, под руководством которого клуб по итогам сезона сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Франции, завершив чемпионат на 11-м месте. Позднее стороны расторгли соглашение по обоюдному решению.
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"Росеньор сочетает в себе все качества, которые мы искали. Он современный, требовательный тренер, известный своей способностью продвигать вперед как игроков, так и коллектив. Помимо его тактических навыков, мы были особенно очарованы его управленческими качествами и способностью объединить группу вокруг четкого видения. Я убежден, что у него есть все качества, чтобы добиться успеха с нами, и я желаю ему всяческих успехов в этой новой главе его карьеры", - заявил спортивный директор футбольного клуба "Париж" Марко Неппе.
Последним местом работы Росеньора был "Челси", который он возглавлял с января по апрель 2026 года. Вместе с ним клуб провел 23 матча, потерпев 10 поражений при 11 победах и 2 ничьих. До работы в "Челси" Росеньор возглавлял "Страсбур", "Халл Сити", а также был ассистентом в "Дерби Каунти".
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