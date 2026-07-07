Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лиам Росеньор возглавил футбольный клуб "Париж".
- Соглашение с Лиамом Росенькором рассчитано до лета 2028 года.
- Спортивный директор футбольного клуба "Париж" Марко Неппе выразил уверенность в успехе Росеньора в новой должности.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер английского "Челси" и французского "Страсбура" Лиам Росеньор возглавил футбольный клуб "Париж", сообщается на сайте команды.
Соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. Он сменил на посту Антуана Комбуаре, под руководством которого клуб по итогам сезона сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Франции, завершив чемпионат на 11-м месте. Позднее стороны расторгли соглашение по обоюдному решению.
"Росеньор сочетает в себе все качества, которые мы искали. Он современный, требовательный тренер, известный своей способностью продвигать вперед как игроков, так и коллектив. Помимо его тактических навыков, мы были особенно очарованы его управленческими качествами и способностью объединить группу вокруг четкого видения. Я убежден, что у него есть все качества, чтобы добиться успеха с нами, и я желаю ему всяческих успехов в этой новой главе его карьеры", - заявил спортивный директор футбольного клуба "Париж" Марко Неппе.
Последним местом работы Росеньора был "Челси", который он возглавлял с января по апрель 2026 года. Вместе с ним клуб провел 23 матча, потерпев 10 поражений при 11 победах и 2 ничьих. До работы в "Челси" Росеньор возглавлял "Страсбур", "Халл Сити", а также был ассистентом в "Дерби Каунти".
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