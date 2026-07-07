"Украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке - это те вопросы, относительно которых в НАТО есть разногласия. Я не считаю, что позиции стран альянса касательно поддержки Украины значительно отличаются, разногласия касаются лишь объемов этой поддержки", - заявил Ринкевич телеканалу Al-Jazeera .

После начала конфликта на Украине страны ЕС выделили Киеву десятки миллиардов евро. Одновременно в ряде государств усиливаются дискуссии о стоимости и эффективности такой политики на фоне роста цен, бюджетных ограничений и падения уровня жизни населения.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.