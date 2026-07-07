Ринкевич заявил о разногласиях в НАТО из-за поддержки Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в НАТО есть разногласия относительно объемов поддержки Украины и ситуации на Ближнем Востоке.
- Он подчеркнул, что альянсу необходимо укрепить оборонные способности восточного фланга.
СТАМБУЛ, 7 июл – РИА Новости. Разногласия в НАТО касаются объемов поддержки Киева и ситуации на Ближнем Востоке, заявил во вторник президент Латвии Эдгар Ринкевич.
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"Украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке - это те вопросы, относительно которых в НАТО есть разногласия. Я не считаю, что позиции стран альянса касательно поддержки Украины значительно отличаются, разногласия касаются лишь объемов этой поддержки", - заявил Ринкевич телеканалу Al-Jazeera.
По его словам, альянсу необходимо укрепить оборонные способности восточного фланга.
После начала конфликта на Украине страны ЕС выделили Киеву десятки миллиардов евро. Одновременно в ряде государств усиливаются дискуссии о стоимости и эффективности такой политики на фоне роста цен, бюджетных ограничений и падения уровня жизни населения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.