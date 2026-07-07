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В Риме арестовали двух человек по обвинению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 07.07.2026
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18:08 07.07.2026
В Риме арестовали двух человек по обвинению в шпионаже в пользу России

В Риме арестовали двух человек по обвинению в деятельности якобы в интересах РФ

© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Polizia di Stato
Автомобили итальянской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянские карабинеры арестовали двух человек по обвинению в шпионской деятельности в интересах России.
  • Арестованный итальянец якобы мог передавать сведения, полученные от шести источников, включая четырех действующих военнослужащих.
  • Военная прокуратура Рима выдала ордера на обыски у четырех действующих военнослужащих, которые также проходят по делу о шпионаже.
РИМ, 7 июл - РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали двух человек по обвинению в деятельности якобы в интересах РФ, еще пять фигурантов стали объектами обысков, говорится в заявлении прокуратуры Рима, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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"Расследование… позволило собрать серьезные улики в отношении основного подозреваемого, 59-летнего бывшего сотрудника разведывательных служб и бывшего младшего офицера карабинеров, по делу о шпионской деятельности", - говорится в сообщении прокуратуры.
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В ведомстве утверждают, что деятельность задержанного якобы осуществлялась в интересах и по поручению "предполагаемого агента российских разведслужб, пользовавшегося дипломатическим иммунитетом на территории Италии".
Следователи считают, что арестованный итальянец якобы мог передавать сведения, полученные от шести источников, включая четырех действующих военнослужащих, занимавших должности с высоким уровнем секретности.
Одновременно сотрудники правоохранительных органов провели обыски у двух задержанных и еще пяти человек. В зависимости от роли им инкриминируются преступления, связанные с получением сведений, затрагивающих безопасность государства, политическим или военным шпионажем, разглашением государственной тайны и распространением информации, публикация которой запрещена.
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Как отмечает прокуратура, предполагаемый представитель российских спецслужб во время встреч сообщал о том, какая информация его интересует, после чего основной подозреваемый якобы передавал ему полученные от своих источников сведения в обмен на денежное вознаграждение.
В прокуратуре также сообщили, что военная прокуратура Рима в рамках координации расследования выдала ордера на обыски у четырех действующих военнослужащих. По данным следствия, они также проходят по делу и, помимо прочего, подозреваются в разглашении военной тайны в целях шпионажа и получении секретных сведений в целях шпионажа.
По сообщению телеканала Rai1, двое основных подозреваемых помещены под домашний арест. Его новостная служба заявила, оба они являются бывшими сотрудниками разведки на пенсии.
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