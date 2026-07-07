В Риме арестовали двух человек по обвинению в шпионаже в пользу России

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянские карабинеры арестовали двух человек по обвинению в шпионской деятельности в интересах России.

Арестованный итальянец якобы мог передавать сведения, полученные от шести источников, включая четырех действующих военнослужащих.

Военная прокуратура Рима выдала ордера на обыски у четырех действующих военнослужащих, которые также проходят по делу о шпионаже.

РИМ, 7 июл - РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали двух человек по обвинению в деятельности якобы в интересах РФ, еще пять фигурантов стали объектами обысков, говорится в заявлении прокуратуры Рима, поступившем в распоряжение РИА Новости.

« "Расследование… позволило собрать серьезные улики в отношении основного подозреваемого, 59-летнего бывшего сотрудника разведывательных служб и бывшего младшего офицера карабинеров, по делу о шпионской деятельности", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве утверждают, что деятельность задержанного якобы осуществлялась в интересах и по поручению "предполагаемого агента российских разведслужб, пользовавшегося дипломатическим иммунитетом на территории Италии".

Следователи считают, что арестованный итальянец якобы мог передавать сведения, полученные от шести источников, включая четырех действующих военнослужащих, занимавших должности с высоким уровнем секретности.

Одновременно сотрудники правоохранительных органов провели обыски у двух задержанных и еще пяти человек. В зависимости от роли им инкриминируются преступления, связанные с получением сведений, затрагивающих безопасность государства, политическим или военным шпионажем, разглашением государственной тайны и распространением информации, публикация которой запрещена.

Как отмечает прокуратура, предполагаемый представитель российских спецслужб во время встреч сообщал о том, какая информация его интересует, после чего основной подозреваемый якобы передавал ему полученные от своих источников сведения в обмен на денежное вознаграждение.

В прокуратуре также сообщили, что военная прокуратура Рима в рамках координации расследования выдала ордера на обыски у четырех действующих военнослужащих. По данным следствия, они также проходят по делу и, помимо прочего, подозреваются в разглашении военной тайны в целях шпионажа и получении секретных сведений в целях шпионажа.