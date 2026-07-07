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МИД Италии пообещал не реагировать на "провокации" Трампа - РИА Новости, 07.07.2026
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16:09 07.07.2026
МИД Италии пообещал не реагировать на "провокации" Трампа

Таяни: Италия больше не будет реагировать на ремарки Трампа

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что официальный Рим больше не будет реагировать на ремарки президента США Дональда Трампа.
  • Решение не реагировать на комментарии Трампа принято на правительственном уровне, чтобы не разжигать споры среди союзников.
  • Таяни подчеркнул, что прочность трансатлантических отношений выходит за рамки переписки или ярких выражений.
РИМ, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что официальный Рим больше не будет реагировать на ремарки президента США Дональда Трампа после серии его комментариев в адрес премьера Италии Джорджи Мелони.
В воскресенье Трамп высмеял Мелони, опубликовав пост в собственной социальной сети Truth Social. Он опубликовал фотографию, сделанную во время саммита G7, на которой Мелони смотрит в его сторону. Снимок он сопроводил фразой: Restraining order needed ("Нужен судебный запрет на приближение").
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"Мы, и когда я говорю "мы", я имею в виду решение, принятое совместно на правительственном уровне, решили больше не реагировать на подобные ремарки, чтобы не разжигать споры среди наших союзников", - сообщил Таяни.
По его словам, политика находится выше людей и их характеров, а Италия всегда останется другом США как стратегического союзника Рима и Европы.
"Прочность трансатлантических отношений выходит далеко за рамки одной лишь переписки или яркого выражения", - подчеркнул Таяни.
Трамп ранее в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "Большой семерки" во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют. Затем Трамп заявил, что Мелони не удастся снова "подружиться" с США ради улучшения своих рейтингов, и пожаловался на бездействие Рима в ходе конфликта США и Ирана. Из-за возникшей напряженности был отменен ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии, в том числе визит Таяни.
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В миреСШАИталияРимДжорджа МелониДональд ТрампАнтонио ТаяниG7
 
 
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