МИД Италии пообещал не реагировать на "провокации" Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что официальный Рим больше не будет реагировать на ремарки президента США Дональда Трампа.

Решение не реагировать на комментарии Трампа принято на правительственном уровне, чтобы не разжигать споры среди союзников.

Таяни подчеркнул, что прочность трансатлантических отношений выходит за рамки переписки или ярких выражений.

РИМ, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что официальный Рим больше не будет реагировать на ремарки президента США Дональда Трампа после серии его комментариев в адрес премьера Италии Джорджи Мелони.

В воскресенье Трамп высмеял Мелони , опубликовав пост в собственной социальной сети Truth Social. Он опубликовал фотографию, сделанную во время саммита G7, на которой Мелони смотрит в его сторону. Снимок он сопроводил фразой: Restraining order needed ("Нужен судебный запрет на приближение").

"Мы, и когда я говорю "мы", я имею в виду решение, принятое совместно на правительственном уровне, решили больше не реагировать на подобные ремарки, чтобы не разжигать споры среди наших союзников", - сообщил Таяни.

По его словам, политика находится выше людей и их характеров, а Италия всегда останется другом США как стратегического союзника Рима и Европы.

"Прочность трансатлантических отношений выходит далеко за рамки одной лишь переписки или яркого выражения", - подчеркнул Таяни.