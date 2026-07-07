Режиссер "Святого архипелага" приступил к съемкам нового фильма о Соловках

Краткий пересказ от РИА ИИ Режиссер Сергей Дебижев приступил к съемкам нового документального фильма "Соловецкое чудо".

Картина будет посвящена обороне Соловецкого монастыря от английской эскадры в 1854 году и приурочен к 600-летию монастыря в 2029 году.

В фильме примут участие ученые, монахи обители, актеры и реконструкторы, а для создания спецэффектов будет применена нейрогенерация.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Режиссер "Святого архипелага" Сергей Дебижев приступил к съемкам нового документального фильма "Соловецкое чудо" о героической обороне монастыря во время Крымской войны, рассказали РИА Новости в пресс-службе кинокомпания "Два капитана".

Работа над фильмом приурочена к грядущему 600-летию Соловецкого монастыря, которое будет широко отмечаться в 2029 году. Производством занимается кинокомпания "Два капитана" при поддержке Минкультуры РФ.

"Режиссер Сергей Дебижев, автор документальных проектов "Святой Архипелаг" и "Крест", приступил на Соловках к работе над новой кинолентой — полнометражным неигровым фильмом "Соловецкое чудо". Картина будет посвящена малоизвестным, но героическим страницам истории России — обороне Соловецкого монастыря от английской эскадры в 1854 году, во время Крымской войны", - сообщили в пресс-службе.

Тогда монастырь подвергся массированной бомбардировке с новейших английских кораблей, "однако, по словам летописцев, ни один из защитников обители не погиб и не был ранен, а английские суда были вынуждены с позором ретироваться", добавили в кинокомпании.

Сам режиссер назвал оборону Соловков настоящим чудом. "Крымская война была мировой, в ней участвовали огромное количество стран, был широкий театр военных действий. Претензии англичан на мировое господство зашли так далеко, что они дошли до Белого моря, через Северный Ледовитый океан, и приплыли к Соловкам. Они были уверены, если они захватят эту крепость, Север России окажется в их руках. Но монахам удалось силой веры и божественного провидения отогнать английскую эскадру", - сказал Сергей Дебижев, слова которого приводят в пресс-службе.

В качестве экспертов в фильме примут участие ученые: специалист по истории флота и церковной истории, научный сотрудник ПСТГУ, кандидат исторических наук Созонт Сингх, а также эксперты Соловецкого Морского музея.

"Работа над проектом, как ожидается, займет около двух лет. На Соловках планируются масштабные, эффектные съемки, съемочная группа планирует воссоздать не только ход исторических событий, но и их духовную составляющую. В фильме примут участие монахи Соловецкого монастыря, будут задействованы актеры и реконструкторы. Для создания спецэффектов будет применена нейрогенерация, а часть сцен снимут на историческом корабле "Полтава" в Санкт-Петербурге", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил продюсер фильма, сооснователь кинокомпании "Два капитана" Михаил Скигин, Соловки — это мощнейший духовный центр России.

"История его обороны, о которой мы рассказываем в фильме, не имеет аналогов в мире. Через нее мы наглядно показываем, что такое российские традиционные ценности, сила духа, наш твердый ответ на внешнюю агрессию - это наше ДНК. Поэтому эта страница истории важнейшая, особенно в наше время. Мы планируем активно включить картину в программу празднования 600-летия Соловков, а также прорабатываем план по широкому национальному прокату и серию специальных показов для школьников и студентов в рамках программ Министерства образования и Министерства культуры", - заключил Скигин.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. Во времена церковного раскола Соловецкий монастырь выступил против реформ патриарха Никона, но бунт был жестоко подавлен властью.