Атакованный в Ормузском проливе танкер может взорваться, сообщили СМИ

"Атакованный катарский танкер-газовоз Al-Rekayyat может взорваться из-за пожара в машинном отделении", - говорится в публикации.

Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что снаряд попал в левый борт танкера, следовавшего в южном направлении, у побережья Омана, после попадания на судне начался пожар.