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Атакованный в Ормузском проливе танкер может взорваться, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2026
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14:49 07.07.2026 (обновлено: 14:59 07.07.2026)
Атакованный в Ормузском проливе танкер может взорваться, сообщили СМИ

Reuters: атакованный в Ормузском проливе СПГ-танкер может взорваться

© AP PhotoТанкеры и сухогрузы в Ормузском проливе
Танкеры и сухогрузы в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo
Танкеры и сухогрузы в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катарский СПГ-танкер Al-Rekayyat подвергся атаке в Ормузском проливе.
  • Из-за пожара в машинном отделении танкер может взорваться.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер Al-Rekayyat может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники сообщала, что катарский танкер Al-Raqayat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений.
«
"Атакованный катарский танкер-газовоз Al-Rekayyat может взорваться из-за пожара в машинном отделении", - говорится в публикации.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что снаряд попал в левый борт танкера, следовавшего в южном направлении, у побережья Омана, после попадания на судне начался пожар.
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