Атакованный в Ормузском проливе танкер может взорваться, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Катарский СПГ-танкер Al-Rekayyat подвергся атаке в Ормузском проливе.
- Из-за пожара в машинном отделении танкер может взорваться.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер Al-Rekayyat может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники сообщала, что катарский танкер Al-Raqayat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений.
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"Атакованный катарский танкер-газовоз Al-Rekayyat может взорваться из-за пожара в машинном отделении", - говорится в публикации.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что снаряд попал в левый борт танкера, следовавшего в южном направлении, у побережья Омана, после попадания на судне начался пожар.