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Никишина рассказала, как РЭЦ будет продвигать российские товары за рубежом - РИА Новости, 07.07.2026
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15:10 07.07.2026 (обновлено: 15:11 07.07.2026)
Никишина рассказала, как РЭЦ будет продвигать российские товары за рубежом

Никишина: РЭЦ будет продвигать российские товары за рубежом с помощью Ozon

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЭЦ будет продвигать российские товары за рубежом с помощью маркетплейсов Ozon и Wildberries.
  • Глава РЭЦ Никишина заявила о планах по продвижению российской продукции и электронных торговых площадок на рынки других стран.
  • На зарубежных площадках уже представлено 50 российских магазинов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) будет продвигать российские товары за рубежом с помощью маркетплейсов Ozon и Wildberries, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы популяризируем и продвигаем на экспорт нашу продукцию вместе с нашими торговыми площадками. У нас большие планы по продвижению на рынки других стран и с Wildberries, и с Ozon, поэтому мы и российскую продукцию продвигаем, и российские электронные торговые площадки. И, действительно, платформизацию и все эффекты для экспортеров мы ощущаем в полной мере", - отметила глава РЭЦ.
Президент в свою очередь поинтересовался, растет ли онлайн-торговля российских магазинов. "Да, сейчас на зарубежных площадках у нас 50 магазинов, но мы очень активно взаимодействуем с российскими электронными торговыми площадками", - ответила она.
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ЭкономикаРоссияВероника НикишинаВладимир ПутинOzonВайлдберриз (Wildberries)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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