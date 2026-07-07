Никишина рассказала, как РЭЦ будет продвигать российские товары за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЭЦ будет продвигать российские товары за рубежом с помощью маркетплейсов Ozon и Wildberries.
- Глава РЭЦ Никишина заявила о планах по продвижению российской продукции и электронных торговых площадок на рынки других стран.
- На зарубежных площадках уже представлено 50 российских магазинов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) будет продвигать российские товары за рубежом с помощью маркетплейсов Ozon и Wildberries, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы популяризируем и продвигаем на экспорт нашу продукцию вместе с нашими торговыми площадками. У нас большие планы по продвижению на рынки других стран и с Wildberries, и с Ozon, поэтому мы и российскую продукцию продвигаем, и российские электронные торговые площадки. И, действительно, платформизацию и все эффекты для экспортеров мы ощущаем в полной мере", - отметила глава РЭЦ.
Президент в свою очередь поинтересовался, растет ли онлайн-торговля российских магазинов. "Да, сейчас на зарубежных площадках у нас 50 магазинов, но мы очень активно взаимодействуем с российскими электронными торговыми площадками", - ответила она.
РЭЦ представил инициативы по развитию экспорта через маркетплейсы
21 октября 2025, 18:07