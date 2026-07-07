Никишина рассказала, как РЭЦ будет продвигать российские товары за рубежом

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) будет продвигать российские товары за рубежом с помощью маркетплейсов Ozon и Wildberries, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент в свою очередь поинтересовался, растет ли онлайн-торговля российских магазинов. "Да, сейчас на зарубежных площадках у нас 50 магазинов, но мы очень активно взаимодействуем с российскими электронными торговыми площадками", - ответила она.