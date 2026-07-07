Лидер Reform UK оставит поста депутата палаты общин после скандала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Найджел Фараж заявил об уходе в отставку с поста депутата палаты общин на фоне коррупционного скандала.
- Sunday Times сообщила, что Фараж не задекларировал пожертвования от своего близкого друга, бизнесмена Джорджа Коттрелла.
- Фараж подтвердил, что комитет по стандартам британского парламента открыл против него расследование, но подчеркнул, что не нарушал правила.
ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил об уходе в отставку с поста депутата палаты общин на фоне коррупционного скандала.
В субботу Sunday Times сообщила, что Фараж не задекларировал пожертвования от своего близкого друга, бизнесмена Джорджа Коттрелла. Бизнесмен, который ранее был осужден в США за отмывание денег, якобы оплачивал лидеру Reform UK услуги службы безопасности и продвижение в социальных сетях перед его избранием в парламент в 2024 году. При этом парламентские правила гласят, что новые депутаты должны сообщить о любых пожертвованиях, полученных за 12 месяцев до избрания.
"Я подаю в отставку с поста члена парламента от округа Клактон-он-Си… Жители Клактона должны сами судить о моих действиях. Теперь в округе состоятся дополнительные выборы, где народ выступит против истеблишмента", - заявил Фараж на пресс-конференции, которую транслировали британские телеканалы.
Он заявил, что намерен участвовать в дополнительных выборах, и при этом рассчитывает на повторную победу.
Фараж также подтвердил, что комитет по стандартам британского парламента открыл против него очередное расследования в связи с сообщениями о получении денег от Коттрелла. При этом он подчеркнул, что не нарушал никакие правила. По его словам, деньги предназначены для обеспечения его личной безопасности и не имеют никакого отношения к политике.
Ранее в пресс-службе Reform UK заявили, что информация, приведенная Sunday Times, касается периода времени, когда Фараж еще не принимал активного участия в политике и не помышлял об участии в выборах.
В мае Reform UK одержала крупную победу на местных выборах, забрав у лейбористов и консерваторов тысячи мест в муниципальных советах. Партия также на данный момент лидирует в рейтингах на фоне падения популярности традиционных партий.