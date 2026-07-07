Рейтинг@Mail.ru
Лидер Reform UK оставит поста депутата палаты общин после скандала - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 07.07.2026 (обновлено: 17:14 07.07.2026)
Лидер Reform UK оставит поста депутата палаты общин после скандала

Лидер Reform UK уйдет в отставку с поста депутата палаты общин на фоне скандала

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Найджел Фараж заявил об уходе в отставку с поста депутата палаты общин на фоне коррупционного скандала.
  • Sunday Times сообщила, что Фараж не задекларировал пожертвования от своего близкого друга, бизнесмена Джорджа Коттрелла.
  • Фараж подтвердил, что комитет по стандартам британского парламента открыл против него расследование, но подчеркнул, что не нарушал правила.
ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил об уходе в отставку с поста депутата палаты общин на фоне коррупционного скандала.
В субботу Sunday Times сообщила, что Фараж не задекларировал пожертвования от своего близкого друга, бизнесмена Джорджа Коттрелла. Бизнесмен, который ранее был осужден в США за отмывание денег, якобы оплачивал лидеру Reform UK услуги службы безопасности и продвижение в социальных сетях перед его избранием в парламент в 2024 году. При этом парламентские правила гласят, что новые депутаты должны сообщить о любых пожертвованиях, полученных за 12 месяцев до избрания.
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В ГД прокомментировали причастность Британии к атаке на музей в Севастополе
Вчера, 10:15
"Я подаю в отставку с поста члена парламента от округа Клактон-он-Си… Жители Клактона должны сами судить о моих действиях. Теперь в округе состоятся дополнительные выборы, где народ выступит против истеблишмента", - заявил Фараж на пресс-конференции, которую транслировали британские телеканалы.
Он заявил, что намерен участвовать в дополнительных выборах, и при этом рассчитывает на повторную победу.
Фараж также подтвердил, что комитет по стандартам британского парламента открыл против него очередное расследования в связи с сообщениями о получении денег от Коттрелла. При этом он подчеркнул, что не нарушал никакие правила. По его словам, деньги предназначены для обеспечения его личной безопасности и не имеют никакого отношения к политике.
Ранее в пресс-службе Reform UK заявили, что информация, приведенная Sunday Times, касается периода времени, когда Фараж еще не принимал активного участия в политике и не помышлял об участии в выборах.
В мае Reform UK одержала крупную победу на местных выборах, забрав у лейбористов и консерваторов тысячи мест в муниципальных советах. Партия также на данный момент лидирует в рейтингах на фоне падения популярности традиционных партий.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Абсурдное решение Британии против России вызвало изумление на Западе
6 июля, 09:01
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала