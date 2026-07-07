Лидер Reform UK оставит поста депутата палаты общин после скандала

Краткий пересказ от РИА ИИ Найджел Фараж заявил об уходе в отставку с поста депутата палаты общин на фоне коррупционного скандала.

Sunday Times сообщила, что Фараж не задекларировал пожертвования от своего близкого друга, бизнесмена Джорджа Коттрелла.

Фараж подтвердил, что комитет по стандартам британского парламента открыл против него расследование, но подчеркнул, что не нарушал правила.

ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил об уходе в отставку с поста депутата палаты общин на фоне коррупционного скандала.

В субботу Sunday Times сообщила, что Фараж не задекларировал пожертвования от своего близкого друга, бизнесмена Джорджа Коттрелла. Бизнесмен, который ранее был осужден в США за отмывание денег, якобы оплачивал лидеру Reform UK услуги службы безопасности и продвижение в социальных сетях перед его избранием в парламент в 2024 году. При этом парламентские правила гласят, что новые депутаты должны сообщить о любых пожертвованиях, полученных за 12 месяцев до избрания.

"Я подаю в отставку с поста члена парламента от округа Клактон-он-Си… Жители Клактона должны сами судить о моих действиях. Теперь в округе состоятся дополнительные выборы, где народ выступит против истеблишмента", - заявил Фараж на пресс-конференции, которую транслировали британские телеканалы.

Он заявил, что намерен участвовать в дополнительных выборах, и при этом рассчитывает на повторную победу.

Фараж также подтвердил, что комитет по стандартам британского парламента открыл против него очередное расследования в связи с сообщениями о получении денег от Коттрелла. При этом он подчеркнул, что не нарушал никакие правила. По его словам, деньги предназначены для обеспечения его личной безопасности и не имеют никакого отношения к политике.

Ранее в пресс-службе Reform UK заявили, что информация, приведенная Sunday Times, касается периода времени, когда Фараж еще не принимал активного участия в политике и не помышлял об участии в выборах.