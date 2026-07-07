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Спасшая ребенка в Калининграде рассказала о реакции на премию Кеосаяна - РИА Новости, 07.07.2026
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14:00 07.07.2026
Спасшая ребенка в Калининграде рассказала о реакции на премию Кеосаяна

Спасшая ребенка в Калининграде женщина не ожидала, что получит премию Кеосаяна

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 71-летняя жительница Калининграда Галина Долгалева спасла двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа.
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что семнадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна в один миллион рублей получит Галина Долгалева.
  • Галина Долгалева планирует потратить премию на лечение и ремонт газового котла.
КАЛИНИНГРАД, 7 июл – РИА Новости. Поймавшая выпавшего из окна четвертого этажа ребенка 71-летняя жительница Калининграда Галина Долгалева рассказала РИА Новости, что не ожидала, что получит премию имени Тиграна Кеосаяна, и призналась, что узнала о ней от агентства.
Во вторник главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян проинформировала, что семнадцатую премию имени Тиграна Кеосаяна в один миллион рублей получит женщина, спасшая двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа в Калининградской области. Спасительница, по данным областного минздрава, тогда получила травмы и оказалась в больнице.
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"Нет, конечно, я не знала о премии. Не ожидала. Ну, очень большое спасибо. Мне неудобно, конечно, как-то, знаете, вроде бы я этого и не заработала. Знаете, это все инстинктивно. Просто я представила своего ребенка там же, из-за этого я кинулась туда", - сказала Долгалева.
По ее словам, ребенок выпал не резко и не сразу, он еще несколько минут стоял на уличном подоконнике. Женщина рассказала, что занималась цветами в палисаднике у дома и услышала, как кричат другие дети и показывают на окно.
"У меня прям сердце оборвалось. И я быстрее туда… ну, это считанные секунды.. Он чуть шелохнулся, и смотрю, он падает. У меня левая рука дважды оперированная и дважды ломаная. Правую сторону подставила, и он мне падает на грудь… Представьте, 16 килограммов, и еще сила падения", - отметила собеседница.
По информации Долгалевой, ребенка обследовали в больнице - у него все в порядке. Сама она выписалась в понедельник, сейчас продолжает восстанавливаться.
Она сообщила, что премию потратит на лечение и ремонт газового котла, обратив внимание, что в квартире пахнет угарным газом, поэтому она так много времени проводит на улице и занимается цветами.
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