Операторы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили тяжелый дрон «Баба-Яга» на сумском направлении.
- Также был обнаружен и уничтожен замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами.
- Недалеко от склада был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ с антеннами и генератором.
КУРСК, 7 июл – РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили тяжелый дрон "Баба-Яга", склад FPV-дронов и пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Егерь.
"Ночью мы засекли точку взлета "Баба-Яга" — тяжелого дрона, который противник собирался использовать для ночных сбросов, в воздухе его и уничтожили. Зафиксировали квадрат с вероятной точкой запуска, а утром вышли на доразведку", – сообщил агентству Егерь.
Он добавил, что сначала был обнаружен замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами, а недалеко от него - пункт управления БПЛА ВСУ с антеннами и генератором.
"Первым ударом уничтожили склад, после чего следующим дроном нанесли огневое поражение по пункту управления дроном с осколочно-фугасной боевой частью. В итоге работы был за дежурство уничтожили гексакоптер типа "Баба-Яга", склад с FPV-дронами и пункт управления БПЛА противника", – добавил военнослужащий.