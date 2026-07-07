Операторы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили тяжелый дрон «Баба-Яга» на сумском направлении.

Также был обнаружен и уничтожен замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами.

Недалеко от склада был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ с антеннами и генератором.

КУРСК, 7 июл – РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили тяжелый дрон "Баба-Яга", склад FPV-дронов и пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Егерь.

"Ночью мы засекли точку взлета "Баба-Яга" — тяжелого дрона, который противник собирался использовать для ночных сбросов, в воздухе его и уничтожили. Зафиксировали квадрат с вероятной точкой запуска, а утром вышли на доразведку", – сообщил агентству Егерь.

Он добавил, что сначала был обнаружен замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами, а недалеко от него - пункт управления БПЛА ВСУ с антеннами и генератором.