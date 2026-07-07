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Операторы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.07.2026
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Операторы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

ВС России на Сумском направлении уничтожили тяжелый дрон ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянРазведчик на дежурстве
Разведчик на дежурстве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Разведчик на дежурстве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили тяжелый дрон «Баба-Яга» на сумском направлении.
  • Также был обнаружен и уничтожен замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами.
  • Недалеко от склада был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ с антеннами и генератором.
КУРСК, 7 июл – РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили тяжелый дрон "Баба-Яга", склад FPV-дронов и пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Егерь.
"Ночью мы засекли точку взлета "Баба-Яга" — тяжелого дрона, который противник собирался использовать для ночных сбросов, в воздухе его и уничтожили. Зафиксировали квадрат с вероятной точкой запуска, а утром вышли на доразведку", – сообщил агентству Егерь.
Он добавил, что сначала был обнаружен замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами, а недалеко от него - пункт управления БПЛА ВСУ с антеннами и генератором.
"Первым ударом уничтожили склад, после чего следующим дроном нанесли огневое поражение по пункту управления дроном с осколочно-фугасной боевой частью. В итоге работы был за дежурство уничтожили гексакоптер типа "Баба-Яга", склад с FPV-дронами и пункт управления БПЛА противника", – добавил военнослужащий.
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