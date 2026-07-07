ВС России за сутки уничтожили более десяти антенн связи ВСУ под Сумами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожили более десяти антенн связи ВСУ в Сумской области.
- Уничтожение антенн связи привело к нарушению систем управления войсками противника.
КУРСК, 7 июл – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили более десяти антенн связи ВСУ в Сумской области, нарушив систему управления войсками противника, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Грот.
"Расчеты БпС 34-ой бригады группировки войск "Север" за сутки уничтожили более десяти антенн связи вооруженных сил Украины в Сумской области. Операторы роты беспилотных систем осуществляют непрерывное воздушное наблюдение и уничтожают вражеские антенны связи", - сообщил агентству командир роты БПЛА "Севера" с позывным Грот.
Военнослужащий отметил, что уничтожение антенн связи привело к нарушению систем управления войсками противника.