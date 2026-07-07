Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Юга" уничтожили не менее десяти украинских роботов - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 07.07.2026 (обновлено: 05:06 07.07.2026)
Бойцы "Юга" уничтожили не менее десяти украинских роботов

ВС России уничтожили 10 наземных роботов ВСУ, пытавшихся доставлять боеприпасы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили не менее 10 наземных роботов ВСУ.
  • Наземные роботизированные комплексы ВСУ использовались для скрытной доставки материальных средств, продуктов питания и боеприпасов.
  • Удары по украинским НРТК с применением FPV-дронов приводят к полному уничтожению транспортного средства и груза.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили не менее 10 наземных роботов, с помощью которых ВСУ пытались доставлять в Дружковку, Алексеево-Дружковку и Куртовку провизию и боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ.
"Для скрытной доставки материальных средств, продуктов питания и боеприпасов подразделениям ВСУ в Дружковке, Алексеево-Дружковке, Куртовке противник использует наземные роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удары по украинским НРТК с применением FPV-дронов приводят к полному уничтожению самого транспортного средства и груза.
"Только за последние двое суток в районе только трех населенных пунктов, расположенных рядом с Константиновкой, уничтожено не менее 10 украинских наземных робототехнических комплексов", - добавили в МО РФ.
В сообщении указано, что разрушение логистических цепочек ВСУ в окрестностях Константиновки, в частности за населенным пунктом, продолжается.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили четыре замаскированных катера ВСУ
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДружковкаРоссияКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала