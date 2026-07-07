Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили не менее 10 наземных роботов ВСУ.

Наземные роботизированные комплексы ВСУ использовались для скрытной доставки материальных средств, продуктов питания и боеприпасов.

Удары по украинским НРТК с применением FPV-дронов приводят к полному уничтожению транспортного средства и груза.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили не менее 10 наземных роботов, с помощью которых ВСУ пытались доставлять в Дружковку, Алексеево-Дружковку и Куртовку провизию и боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ.

"Для скрытной доставки материальных средств, продуктов питания и боеприпасов подразделениям ВСУ Дружковке , Алексеево-Дружковке, Куртовке противник использует наземные роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удары по украинским НРТК с применением FPV-дронов приводят к полному уничтожению самого транспортного средства и груза.

"Только за последние двое суток в районе только трех населенных пунктов, расположенных рядом с Константиновкой, уничтожено не менее 10 украинских наземных робототехнических комплексов", - добавили в МО РФ.