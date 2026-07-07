В Белгородской области при атаке ВСУ ранена женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Шебекино получила осколочное ранение плеча при ударе дрона ВСУ по автомобилю.
- В результате атак украинских БПЛА повреждены различные объекты в нескольких округах Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области получила осколочное ранение при ударе дрона ВСУ по автомобилю, сообщили в региональном оперштабе.
Отмечается, что в результате атак украинских БПЛА повреждены грузовые автомобили, спецтехника и трактор, частные дома и хозпостройки, выбиты окна, пробита кровля социального объекта, посечены забор и машины, а также зафиксированы повреждения газовой трубы и оборудования предприятий в ряде населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Борисовского, Валуйского, Грайворонского, Краснояружского и Ракитянского округов.