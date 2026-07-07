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В Белгородской области при атаке ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 07.07.2026
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11:24 07.07.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ ранена женщина

В Белгородской области при ударе ВСУ по автомобилю ранена женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Шебекино получила осколочное ранение плеча при ударе дрона ВСУ по автомобилю.
  • В результате атак украинских БПЛА повреждены различные объекты в нескольких округах Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Жительница Шебекино Белгородской области получила осколочное ранение при ударе дрона ВСУ по автомобилю, сообщили в региональном оперштабе.
"В городе Шебекино от удара дрона по автомобилю женщина получила осколочное ранение плеча. Пострадавшая госпитализирована в профильное отделение Шебекинской ЦРБ. Машина получила повреждения", - сообщил оперштаб в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в результате атак украинских БПЛА повреждены грузовые автомобили, спецтехника и трактор, частные дома и хозпостройки, выбиты окна, пробита кровля социального объекта, посечены забор и машины, а также зафиксированы повреждения газовой трубы и оборудования предприятий в ряде населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Борисовского, Валуйского, Грайворонского, Краснояружского и Ракитянского округов.
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