ПВО за сутки сбила 797 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 797 дронов ВСУ.
- Также были сбиты 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов HIMARS и две управляемые ракеты "Нептун".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 797 дронов, 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов HIMARS и две управляемые ракеты "Нептун" ВСУ, сообщили Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18