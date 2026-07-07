ПВО с начала ночи сбила 30 БПЛА, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО Минобороны сбила девять БПЛА, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ПВО отражает атаку украинских беспилотников на Москву, сбиты уже 30 БПЛА, сообщил в канале на платформе "Макс" мэр Сергей Собянин.
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"Продолжается отражение атак беспилотников", — написал Собянин
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18