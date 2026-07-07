Силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских БПЛА над российскими регионами

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 452 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.