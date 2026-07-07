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Силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 07.07.2026
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08:12 07.07.2026 (обновлено: 08:44 07.07.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских БПЛА над российскими регионами

Силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских дрона над российскими регионами

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских беспилотника над российскими регионами.
  • Беспилотники были уничтожены над территориями 14 областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 452 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение ночи в период с 20:00 6 июля до 8:00 7 июля дежурным средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке ведомства.
Это произошло над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей. Кроме того, противовоздушные системы сбили дроны над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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