Путину рассказали о поддержке экспорта регионов малого и среднего бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
- Она рассказала о сохранении инфраструктуры поддержки экспорта малого и среднего предпринимательства в 85 регионах России.
- Региональные центры поддержки экспорта предоставляют предпринимателям различные инструменты, например, помогают создавать сайты.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали об инфраструктуре поддержки экспорта регионов малого и среднего предпринимательства в России.
Глава государства во вторник встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле. Она рассказала, что многие российские регионы инициативно становятся наставниками для своих коллег из других субъектов, и одним из важных результатов 2025 года является сохранение в регионах инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта программа находилась под угрозой закрытия, но сейчас такие центры функционируют в 85 регионах.
«
"Кажется, что и региональные власти должны быть заинтересованы в этом", - отметил Путин в ходе встречи.
Никишина ответила, что в этом вопросе была неустойчивость, но сейчас есть абсолютное стабильное понимание, что эта инфраструктура является важным дополнением. Президент в свою очередь уточнил, что входит в эту инфраструктуру.
"Это региональные центры поддержки экспорта, которые обладают собственным набором различных инструментов, которые нужны субъектам малого и среднего предпринимательства. Они помогают им, например, сделать сайты, которые очень важны", - рассказала Никишина.