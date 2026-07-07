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Путину рассказали о поддержке экспорта регионов малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 07.07.2026
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14:51 07.07.2026
Путину рассказали о поддержке экспорта регионов малого и среднего бизнеса

Никишина рассказала Путину об инфраструктуре поддержки экспорта регионов МСП

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
  • Она рассказала о сохранении инфраструктуры поддержки экспорта малого и среднего предпринимательства в 85 регионах России.
  • Региональные центры поддержки экспорта предоставляют предпринимателям различные инструменты, например, помогают создавать сайты.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали об инфраструктуре поддержки экспорта регионов малого и среднего предпринимательства в России.
Глава государства во вторник встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле. Она рассказала, что многие российские регионы инициативно становятся наставниками для своих коллег из других субъектов, и одним из важных результатов 2025 года является сохранение в регионах инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта программа находилась под угрозой закрытия, но сейчас такие центры функционируют в 85 регионах.
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"Кажется, что и региональные власти должны быть заинтересованы в этом", - отметил Путин в ходе встречи.
Никишина ответила, что в этом вопросе была неустойчивость, но сейчас есть абсолютное стабильное понимание, что эта инфраструктура является важным дополнением. Президент в свою очередь уточнил, что входит в эту инфраструктуру.
"Это региональные центры поддержки экспорта, которые обладают собственным набором различных инструментов, которые нужны субъектам малого и среднего предпринимательства. Они помогают им, например, сделать сайты, которые очень важны", - рассказала Никишина.
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