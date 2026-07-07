Путин назвал поддержку российского экспорта приоритетом для властей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел встречу с гендиректором РЭЦ Никишиной.
- Он назвал поддержку российского экспорта приоритетом для властей.
- Никишина доложила о завершении переориентации на рынки дружественных стран.
- По ее словам, уже практически удалось восстановить объемы досанкционного экспорта.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной назвал поддержку российского экспорта приоритетом для властей.
"И он в таком качестве остается, конечно", — подчеркнул президент.
Так, при поддержке экспортного центра в прошлом году по сравнению с 2024-м объем несырьевого экспорта удалось увеличить на девять процентов — до 1,7 триллиона рублей.
"Прилично", — отметил глава государства.
Никишина, в свою очередь, доложила о завершении этапа переориентации на рынки дружественных стран. Сделать это удалось максимально быстро, сотрудничество идет успешно.
"Мы восстановили практически объемы досанкционного экспорта, и сейчас мы начинаем наращивание нашего экспорта за счет именно формирования устойчивых партнерств и альянсов с дружественными странами", — добавила гендиректор.
Президент также согласился с Никишиной в том, что экспорт будет вести к экономическому процветанию. Главной задачей при этом она назвала достижение национальных целей развития, которые Путин поставил перед правительством: к 2030 году обеспечить прирост экспорта на две трети относительно 2023-го.