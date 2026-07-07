Россия увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта, заявил Путин

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"Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 триллиона рублей, прилично", - сказал Путин.