Россия увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- России удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил Владимир Путин.
- Президент добавил, что ему известны все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются экспортеры.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. России удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.
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"Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 триллиона рублей, прилично", - сказал Путин.
Никишина рассказала президенту, что была принципиально решена ключевая задача максимально быстрой переориентации на рынки дружественных стран.
"Формирование устойчивых партнерств с дружественными странами, я смотрю, как раз идет достаточно успешно?" - уточнил Путин у Никишиной, посмотрев ее презентацию.
Глава РЭЦ ответила утвердительно: центр исходит из того, что этап переориентации на внешние рынки завершился. "Мы восстановили практически объемы досанкционного экспорта, и сейчас мы начинаем наращивание нашего экспорта за счет именно формирования устойчивых партнерств и альянсов с дружественными странами", - добавила она.