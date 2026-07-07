Путин встретился с гендиректором Российского экспортного центра Никишиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.
- Никишина докладывала о вкладе государственных институтов в развитие экспорта российского бизнеса и о развитии несырьевого неэнергетического экспорта.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.
Предыдущая такая встреча прошла в апреле 2025 года. Никишина докладывала главе государства о вкладе государственных институтов развития экспорта в реализацию экспортного потенциала российского бизнеса и о развитии несырьевого неэнергетического экспорта.
Российский экспортный центр входит в группу "ВЭБ.РФ" и является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт России. Он предоставляет компаниям из различных отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".