Путин встретится с гендиректором Российского экспортного центра Никишиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет также с докладом Вероника Никишина у президента. Это российский экспортный центр, часть группы ВЭБа, и, собственно, организация, которая как раз занимается продвижением несырьевого, неэнергетического экспорта", - сказал Песков журналистам.