Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с гендиректором Российского экспортного центра Никишиной - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 07.07.2026
Путин встретится с гендиректором Российского экспортного центра Никишиной

Песков: Путин встретится с гендиректором РЭЦ Никишиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет также с докладом Вероника Никишина у президента. Это российский экспортный центр, часть группы ВЭБа, и, собственно, организация, которая как раз занимается продвижением несырьевого, неэнергетического экспорта", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным "прошел хорошо"
6 июля, 17:11
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала