Пропасть между Кишиневом и Тирасполем растет, заявил глава ПМР

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что пропасть между Кишиневом и Тирасполем растет из-за отсутствия реального диалога.

Кишинев отказывается от прямого взаимодействия на уровне высшего руководства и от своих обязательств в рамках ранее подписанных договоренностей.

С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы для приднестровских компаний при уплате таможенного налога, что было расценено Приднестровьем как экономическое давление.

ТИРАСПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Пропасть между двумя берегами Днестра только растет, поскольку между Кишиневом и Тирасполем из-за отсутствия реального диалога и прямого давления молдавских властей на Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

"Если смотреть на ситуацию трезво, без пропаганды, то можно понять, что пропасть между двумя берегами Днестра на самом деле только растет. О каком прогрессе может идти речь, если реального диалога нет? Формат "5+2" не работает уже много лет", - сказал Красносельский

Глава ПМР также отметил, от прямого взаимодействия на уровне высшего руководства Кишинев категорически отказывается. По его словам, от своих обязательств в рамках ранее подписанных договоренностей молдавская сторона тоже отказывается. "Невозможно полностью прекратить переговорный процесс с Приднестровьем и путём запугивания приднестровских граждан, нелегитимными финансовыми поборами, депортациями целых семей и другими методами нарушения прав и свобод человека добиться успехов в урегулировании конфликта. Но это именно то, что сегодня делает Кишинев", - отметил Красносельский.

С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.