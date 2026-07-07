Краткий пересказ от РИА ИИ Некоторые европейские политики выступили с призывом запретить или ограничить показ российского мультсериала «Маша и Медведь», увидев в нем «российскую пропаганду».

Председатель Ассоциации гражданских журналистов Индонезии (ICJA) Уилсон Лаленьке заявил, что запрет на показ мультсериала неуместен, так как «Маша и Медведь» — это произведение культуры и искусства, не имеющее отношения к политическим интересам какой-либо стороны.

Уилсон Лаленьке отметил, что индонезийская аудитория, особенно дети, очень тепло воспринимает российский мультсериал.

ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Призывы некоторых европейских политиков запретить или ограничить показ российского мультсериала "Маша и Медведь" являются неуместными и недопустимыми, заявил РИА Новости председатель Ассоциации гражданских журналистов Индонезии (ICJA) Уилсон Лаленьке.

В четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав еще на два сезона " Маши и Медведя ". Идея запретить мультфильм вызвала бурную реакцию пользователей соцсети X, которые назвали такую инициативу мелочной, а ее авторов - неудачниками.

"Каждый имеет право выражать свое мнение или обращаться с призывами к кому угодно, в том числе к международному сообществу. Однако совершенно недопустимо, чтобы кто-либо навязывал свою волю другим, если при этом не нарушается закон. Детский мультфильм "Маша и Медведь" - это произведение культуры и искусства, не имеющее отношения к политическим интересам какой-либо стороны", - заявил Лаленьке.

Он напомнил, что мультсериал появился задолго до обострения конфликта вокруг Украины и уже многие годы пользуется популярностью в разных странах, включая Индонезию.

"Поэтому неуместно запрещать распространение мультфильма, который носит образовательный характер и помогает тем, кто хочет больше узнать о жизни в регионе с четырьмя временами года", - подчеркнул собеседник агентства.

Лаленьке отметил, что индонезийская аудитория, особенно дети, очень тепло воспринимает российский мультсериал.

"Индонезийцы, особенно дети, очень положительно относятся к "Маше и Медведю" и с большим интересом смотрят этот мультфильм. Я сам несколько раз смотрел его дома вместе со своими детьми и получил большое удовольствие, в том числе от того, как в нем показана окружающая природа - климат, погода, деревья и другие особенности. Особенно мне понравился образ Медведя", - рассказал он.