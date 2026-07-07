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В Индонезии раскритиковали Британию за призывы запретить "Машу и Медведя" - РИА Новости, 07.07.2026
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01:06 07.07.2026
В Индонезии раскритиковали Британию за призывы запретить "Машу и Медведя"

В Индонезии назвали призывы запрета "Маши и Медведя" в Британии недопустимыми

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМагазин игрушек
Магазин игрушек - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые европейские политики выступили с призывом запретить или ограничить показ российского мультсериала «Маша и Медведь», увидев в нем «российскую пропаганду».
  • Председатель Ассоциации гражданских журналистов Индонезии (ICJA) Уилсон Лаленьке заявил, что запрет на показ мультсериала неуместен, так как «Маша и Медведь» — это произведение культуры и искусства, не имеющее отношения к политическим интересам какой-либо стороны.
  • Уилсон Лаленьке отметил, что индонезийская аудитория, особенно дети, очень тепло воспринимает российский мультсериал.
ДЖАКАРТА, 7 июл – РИА Новости. Призывы некоторых европейских политиков запретить или ограничить показ российского мультсериала "Маша и Медведь" являются неуместными и недопустимыми, заявил РИА Новости председатель Ассоциации гражданских журналистов Индонезии (ICJA) Уилсон Лаленьке.
В четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав еще на два сезона "Маши и Медведя". Идея запретить мультфильм вызвала бурную реакцию пользователей соцсети X, которые назвали такую инициативу мелочной, а ее авторов - неудачниками.
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"Каждый имеет право выражать свое мнение или обращаться с призывами к кому угодно, в том числе к международному сообществу. Однако совершенно недопустимо, чтобы кто-либо навязывал свою волю другим, если при этом не нарушается закон. Детский мультфильм "Маша и Медведь" - это произведение культуры и искусства, не имеющее отношения к политическим интересам какой-либо стороны", - заявил Лаленьке.
Он напомнил, что мультсериал появился задолго до обострения конфликта вокруг Украины и уже многие годы пользуется популярностью в разных странах, включая Индонезию.
"Поэтому неуместно запрещать распространение мультфильма, который носит образовательный характер и помогает тем, кто хочет больше узнать о жизни в регионе с четырьмя временами года", - подчеркнул собеседник агентства.
Лаленьке отметил, что индонезийская аудитория, особенно дети, очень тепло воспринимает российский мультсериал.
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"Индонезийцы, особенно дети, очень положительно относятся к "Маше и Медведю" и с большим интересом смотрят этот мультфильм. Я сам несколько раз смотрел его дома вместе со своими детьми и получил большое удовольствие, в том числе от того, как в нем показана окружающая природа - климат, погода, деревья и другие особенности. Особенно мне понравился образ Медведя", - рассказал он.
"Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведенный более чем на 40 языков и транслирующийся ведущими медиакомпаниями почти по всему миру. В 2020 году мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
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