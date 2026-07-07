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Праздник в Москве: куда сходить в День семьи, любви и верности - РИА Новости, 07.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.07.2026 (обновлено: 08:03 07.07.2026)

Праздник в Москве: куда сходить в День семьи, любви и верности

© Фото предоставлено организаторами мероприятия "Пироговская семьЯ"
Пироговская семьЯ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
"Пироговская семьЯ". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. Отмечаемый 8 июля День семьи, любви и верности — особый повод провести время с близкими. Можно погулять в столичных парках, покататься на аттракционах или посетить интересную выставку. Идеи, как провести праздник, — в материале РИА Новости.

Тематический парк аттракционов "Орион"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия/Наталья Мущинкина"Орион"
Орион - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено организаторами мероприятия/Наталья Мущинкина
"Орион"
Это центр развлечений мирового уровня. Прокатитесь на самой длинной канатной дороге в столице "Воздушный трамвай", полюбуйтесь живописными видами ВДНХ с высоты. Увлекательное путешествие от "Территории подготовки" через "Территорию испытаний" ведет к настоящему экстриму. Недавно открылись новые захватывающие аттракционы. "Центрифуга" — это огромный гироскоп, совершающий полный оборот на 360 градусов. "Стратосфера" — самая высокая цепочная карусель в Москве, поднимающая гостей на 60 метров и плавно набирающая скорость, — дарит незабываемые ощущения полета над парком.
Где: ВДНХ, проспект Мира, 119

Фестиваль "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим СуворовФестиваль "Русский КоТ"
Фестиваль Русский КоТ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов
Фестиваль "Русский КоТ"
На фестивале, посвященном русским традициям, ремеслам и фольклору, юных гостей ждут эстафеты, догонялки и игры, требующие ловкости.
Тема дня в семейном клубе — "Новые русские сказки". Завершит праздник интеллектуальный квиз для детей и взрослых "Время играть!", где главное не энциклопедические знания, а смекалка, логика и умение находить неожиданные ответы.
Где: сад Всероссийского музея декоративного искусства

Парк развлечений "Сказка"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Парк "Сказка"
Парк Сказка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
Парк "Сказка"
Аттракционы, прогулочные зоны, животные, "Динопарк" и — новые экстремальные форматы. Предлагается более 80 активностей для детей, подростков и взрослых.
Из новинок — экстремальный аттракцион "Паук". В июле и августе также планируют открыть "Вихрь", "Смерч" и "Сердце Москвы".
В "Сказке" можно и просто погулять, зайти в "Динопарк", найти страусиное яйцо в "Страус-парке", а также посмотреть редких птиц в "Авиариуме" и погладить хаски.
Где: ул. Крылатская, 18

Киностудия Горького

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Киностудия Горького
Киностудия Горького - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
Киностудия Горького
В этот день в зале "Горький Холл" покажут культовый фильм Ильи Фрэза "Вам и не снилось…" (1980). Трогательная романтическая история о первой любви, преодолении трудностей на пути к счастью будет интересна и юным зрителям, и взрослым. Перед сеансом киновед Алексей Тремасов расскажет о том, как у режиссера возникла идея экранизировать повесть Галины Щербаковой, почему в книге героиню звали Юлькой, а в фильме — Катей и как нашли исполнителей главных ролей — Татьяну Аксюту и Никиту Михайловского.
Где: улица Сергея Эйзенштейна, 8, стр. 1
Когда: 13:00

Семейный фестиваль "Пироговская семьЯ"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия "Пироговская семьЯ"
Пироговская семья - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
"Пироговская семьЯ"
На фестивале Пироговского медицинского университета гостей ждут детский развлекательный городок, школа молодых родителей от врачей исследовательского университета детских психологов, праздничный концерт и даже бесплатная диагностика для всех желающих. И в честь романтической даты — церемония регистрации брака студенческих пар.
Где: ул. Островитянова, 1, стр. 6. Метро "Тропарево" / "Университет дружбы народов"
Когда: с 14:00 до 19:00

Исторический музей

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Исторический музей
Исторический музей - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
Исторический музей
В одном из главных столичных музеев подготовили программу ко Дню Петра и Февронии Муромских. Гостям расскажут о жизни княжеских жен и дочерей, о фамильных реликвиях монархов, а также об удивительных историях любви. Пушкину и Наталье Гончаровой посвящено целое литературно-музыкальное представление в исполнении дуэта "Совпадение". Частью спецпрограммы также станет мастер-класс для детей и подростков с особенностями ментального развития.
Где: Красная площадь, 1

Парк "Сокольники"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Парк "Сокольники"
Парк Сокольники - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
Парк "Сокольники"
Москвичей приглашают на квест, мастер-класс по цианотипии, выступление фокусника, концерт и спектакль кукольного театра. И конечно, стоит прогуляться по старинным аллеям, заглянуть в контактный зоопарк и на фудкорт.
Где: ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
Когда: с 12:00 до 18:00
Выставка Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
"Не болтай!" и другие лозунги эпохи: как плакаты меняли сознание людей
26 июня, 08:00
 
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