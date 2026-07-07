Праздник в Москве: куда сходить в День семьи, любви и верности

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. Отмечаемый 8 июля День семьи, любви и верности — особый повод провести время с близкими. Можно погулять в столичных парках, покататься на аттракционах или посетить интересную выставку. Идеи, как провести праздник, — в материале РИА Новости.

Тематический парк аттракционов "Орион"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия/Наталья Мущинкина "Орион" © Фото предоставлено организаторами мероприятия/Наталья Мущинкина "Орион"

Это центр развлечений мирового уровня. Прокатитесь на самой длинной канатной дороге в столице "Воздушный трамвай", полюбуйтесь живописными видами ВДНХ с высоты. Увлекательное путешествие от "Территории подготовки" через "Территорию испытаний" ведет к настоящему экстриму. Недавно открылись новые захватывающие аттракционы. "Центрифуга" — это огромный гироскоп, совершающий полный оборот на 360 градусов. "Стратосфера" — самая высокая цепочная карусель в Москве, поднимающая гостей на 60 метров и плавно набирающая скорость, — дарит незабываемые ощущения полета над парком.

Где: ВДНХ, проспект Мира, 119

Фестиваль "Русский КоТ"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Фестиваль "Русский КоТ" © Фото предоставлено организаторами фестиваля "Русский КоТ"/Максим Суворов Фестиваль "Русский КоТ"

На фестивале, посвященном русским традициям, ремеслам и фольклору, юных гостей ждут эстафеты, догонялки и игры, требующие ловкости.

Тема дня в семейном клубе — "Новые русские сказки". Завершит праздник интеллектуальный квиз для детей и взрослых "Время играть!", где главное не энциклопедические знания, а смекалка, логика и умение находить неожиданные ответы.

Где: сад Всероссийского музея декоративного искусства

Парк развлечений "Сказка"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Парк "Сказка" © Фото предоставлено организаторами мероприятия Парк "Сказка"

Аттракционы, прогулочные зоны, животные, "Динопарк" и — новые экстремальные форматы. Предлагается более 80 активностей для детей, подростков и взрослых.

Из новинок — экстремальный аттракцион "Паук". В июле и августе также планируют открыть "Вихрь", "Смерч" и "Сердце Москвы".

В "Сказке" можно и просто погулять, зайти в "Динопарк", найти страусиное яйцо в "Страус-парке", а также посмотреть редких птиц в "Авиариуме" и погладить хаски.

Где: ул. Крылатская, 18

Киностудия Горького

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Киностудия Горького © Фото предоставлено организаторами мероприятия Киностудия Горького

В этот день в зале "Горький Холл" покажут культовый фильм Ильи Фрэза "Вам и не снилось…" (1980). Трогательная романтическая история о первой любви, преодолении трудностей на пути к счастью будет интересна и юным зрителям, и взрослым. Перед сеансом киновед Алексей Тремасов расскажет о том, как у режиссера возникла идея экранизировать повесть Галины Щербаковой, почему в книге героиню звали Юлькой, а в фильме — Катей и как нашли исполнителей главных ролей — Татьяну Аксюту и Никиту Михайловского.

Где: улица Сергея Эйзенштейна, 8, стр. 1

Когда: 13:00

Семейный фестиваль "Пироговская семьЯ"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия "Пироговская семьЯ" © Фото предоставлено организаторами мероприятия "Пироговская семьЯ"

На фестивале Пироговского медицинского университета гостей ждут детский развлекательный городок, школа молодых родителей от врачей исследовательского университета детских психологов, праздничный концерт и даже бесплатная диагностика для всех желающих. И в честь романтической даты — церемония регистрации брака студенческих пар.

Где: ул. Островитянова, 1, стр. 6. Метро "Тропарево" / "Университет дружбы народов"

Когда: с 14:00 до 19:00

Исторический музей

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Исторический музей © Фото предоставлено организаторами мероприятия Исторический музей

В одном из главных столичных музеев подготовили программу ко Дню Петра и Февронии Муромских. Гостям расскажут о жизни княжеских жен и дочерей, о фамильных реликвиях монархов, а также об удивительных историях любви. Пушкину и Наталье Гончаровой посвящено целое литературно-музыкальное представление в исполнении дуэта "Совпадение". Частью спецпрограммы также станет мастер-класс для детей и подростков с особенностями ментального развития.

Где: Красная площадь, 1

Парк "Сокольники"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Парк "Сокольники" © Фото предоставлено организаторами мероприятия Парк "Сокольники"

Москвичей приглашают на квест, мастер-класс по цианотипии, выступление фокусника, концерт и спектакль кукольного театра. И конечно, стоит прогуляться по старинным аллеям, заглянуть в контактный зоопарк и на фудкорт.

Где: ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1