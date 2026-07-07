Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оружейные заводы Болгарии работают на повышенных оборотах.
- Продукция болгарского военно-промышленного комплекса в больших объемах продается странам НАТО и ЕС, которые, вероятно, передают ее Украине.
- Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и мешают урегулированию.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Оружейные заводы Болгарии работают на повышенных оборотах и продают свою продукцию странам Запада, которые, вероятно, передают ее Украине, рассказала в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
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"Оружейные заводы продолжают работать на повышенных оборотах, а продукция болгарского военно-промышленного комплекса, главным образом снаряды и боеприпасы, в огромных количествах продается союзникам Софии по НАТО и ЕС. Учитывая, что реальной необходимости в подобных объемах вооружений преимущественно советского образца в западных странах нет, можно с высокой долей уверенности предполагать, что в конечном итоге все это оружие оказывается на Украине", - сказала посол.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 22.00.