Болгарские заводы повышенными темпами выпускают оружие, заявила Митрофанова

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Оружейные заводы Болгарии работают на повышенных оборотах и продают свою продукцию странам Запада, которые, вероятно, передают ее Украине, рассказала в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.