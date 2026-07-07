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Посол предупредила о повышенном риске задержания россиян в Болгарии - РИА Новости, 07.07.2026
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22:18 07.07.2026
Посол предупредила о повышенном риске задержания россиян в Болгарии

Посол Митрофанова: в Болгарии сохраняется повышенный риск задержания россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Элеонора Митрофанова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова предупредила о повышенном риске задержания россиян по запросам США.
  • Болгария весной вошла в перечень стран с повышенным риском задержания россиян по запросам США.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Повышенный риск задержания россиян по запросам США сохраняется в Болгарии, предупредила в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
Она напомнила, что весной МИД России опубликовал перечень стран с повышенным риском задержания россиян по запросам США. Туда вошла и Болгария, откуда в марте в Штаты экстрадировали двух арестованных граждан РФ.
"Все рекомендации нашего внешнеполитического ведомства относительно рисков посещения Болгарии для гражданами нашей страны остаются актуальными", - подчеркнула посол.
В мае в разговоре с РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев призвал россиян при выезде за границу помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран.
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В миреРоссияСШАБолгарияЭлеонора МитрофановаГригорий Лукьянцев
 
 
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