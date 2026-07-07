Посол предупредила о повышенном риске задержания россиян в Болгарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова предупредила о повышенном риске задержания россиян по запросам США.
- Болгария весной вошла в перечень стран с повышенным риском задержания россиян по запросам США.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Повышенный риск задержания россиян по запросам США сохраняется в Болгарии, предупредила в интервью РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
"Все рекомендации нашего внешнеполитического ведомства относительно рисков посещения Болгарии для гражданами нашей страны остаются актуальными", - подчеркнула посол.
В мае в разговоре с РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев призвал россиян при выезде за границу помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран.