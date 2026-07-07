Польша заявила, что передала Украине не больше шести ракет для ЗРК Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Польша передала Украине от четырех до шести ракет для ЗРК Patriot, утверждает заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

Ранее сообщалось, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания системы противовоздушной обороны.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.

ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Польша передала Украине лишь от четырех до шести ракет для ЗРК Patriot, утверждает заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.

Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания системы противовоздушной обороны. А глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.

« "Я бы хотел, чтобы мы ясно отличали вопросы батарей, вопросы целой системы Patriot и четырех боевых средств или пяти, или шести, которые составляют малую часть боевых возможностей", - заявил Томчик журналистам.

При этом он утверждает, что канцелярия президента Польши была проинформирована о передаче Украине этих ракет.

"Девятого апреля директор службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик в обширном шестнадцатистраничном письме проинформировал главу канцелярии президента Збигнева Богуцкого о всех подробностях, которые касаются передачи ракет, этих нескольких ракет Patriot на Украину вместе со всей сопутствующей информацией", - сказал Томчик.