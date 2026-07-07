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Польша заявила, что передала Украине не больше шести ракет для ЗРК Patriot - РИА Новости, 07.07.2026
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15:01 07.07.2026 (обновлено: 15:02 07.07.2026)
Польша заявила, что передала Украине не больше шести ракет для ЗРК Patriot

Замглавы МО Польши Томчик заявил, что Украине передали 4-6 ракет для ЗРК Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша передала Украине от четырех до шести ракет для ЗРК Patriot, утверждает заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.
  • Ранее сообщалось, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания системы противовоздушной обороны.
  • Глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Польша передала Украине лишь от четырех до шести ракет для ЗРК Patriot, утверждает заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.
Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания системы противовоздушной обороны. А глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
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"Я бы хотел, чтобы мы ясно отличали вопросы батарей, вопросы целой системы Patriot и четырех боевых средств или пяти, или шести, которые составляют малую часть боевых возможностей", - заявил Томчик журналистам.
При этом он утверждает, что канцелярия президента Польши была проинформирована о передаче Украине этих ракет.
"Девятого апреля директор службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик в обширном шестнадцатистраничном письме проинформировал главу канцелярии президента Збигнева Богуцкого о всех подробностях, которые касаются передачи ракет, этих нескольких ракет Patriot на Украину вместе со всей сопутствующей информацией", - сказал Томчик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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