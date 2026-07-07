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Главу канцелярии президента Польши внесли в базу данных "Миротворца" - РИА Новости, 07.07.2026
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10:01 07.07.2026
Главу канцелярии президента Польши внесли в базу данных "Миротворца"

Главу канцелярии президента Польши внесли в базу данных сайта «Миротворец»

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».
  • Богуцкого обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни из-за высказываний о Волынской резне.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Богуцкого были опубликованы на сайте в воскресенье. Богуцкого обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в якобы "разжигании ненависти поляков к украинцам, межнациональной и межконфессиональной розни". Поводом для внесения стали высказывания Богуцкого о Волынской резне, где он назвал западноукраинские области "Восточной Малопольшей".
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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