Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».
- Богуцкого обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни из-за высказываний о Волынской резне.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Богуцкого были опубликованы на сайте в воскресенье. Богуцкого обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в якобы "разжигании ненависти поляков к украинцам, межнациональной и межконфессиональной розни". Поводом для внесения стали высказывания Богуцкого о Волынской резне, где он назвал западноукраинские области "Восточной Малопольшей".
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.