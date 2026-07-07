В Кызыле, где ищут двух девочек, пропала еще одна школьница

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кызыле пропала школьница 2011 года рождения, сообщило управление МВД по республике.

Она ушла из дома 4 июля.

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. В Кызыле, где ищут двух 12-летних девочек, пропала еще одна школьница, сообщило управление МВД по Республике Тыва.

"Разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Баанай Ай-Кат Айдемировна, 2011 года рождения, которая 4 июля вышла из дома по улице Беспалова, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что ранее она уже уходила из дома.

На минувшей неделе республиканское МВД объявило о пропаже двух девочек: вечером 1 июля они ушли из дома и не вернулись. Их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах от этого места — обувь. Спустя пару дней из воды также выловили тапок одной из пропавших.