Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский назвал российских миротворцев единственной гарантией мира на Днестре.

Красносельский отметил годовщину Бендерской трагедии и выразил надежду, что политические деятели Молдовы не направят оружие против мирного приднестровского народа.

Красносельский считает главным достижением переговорного процесса сохранение мира, несмотря на сложные периоды и серьезные разногласия.

ТИРАСПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал российских миротворцев единственной гарантией мира на Днестре.

"Происходящие процессы вновь доказывают непреложную истину – единственной надежной гарантией сохранения мира в Приднестровской Молдавской Республике была и остается миротворческая операция на Днестре под эгидой России", - сказал Красносельский в интервью РИА Новости.

Глава ПМР также отметил, что недавно в Приднестровье отмечали годовщину Бендерской трагедии, когда власти Молдавии под прикрытием переговоров организовали массированное вторжение сил армии и полиции в мирный приднестровский город. "Хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и ни у кого из политических деятелей Молдовы не возникнет мысли вновь направить оружие против мирного приднестровского народа", - отметил Красносельский

Он также считает, что главным достижением переговорного процесса за последние десятилетия было то, что удалось сохранить мир. "Да, были сложные периоды, были серьезные разногласия, но люди не слышали выстрелов, дети ходили в школы, семьи жили обычной жизнью. Для нас, и я уверен, что для жителей соседней страны тоже, это самая большая ценность", - добавил Красносельский.